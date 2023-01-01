قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

الجري، والمشي، وركوب الدراجات، والسباحة، والتزلج، وسباق الترياتلون - بغض النظر عن كيفية تحركك، يمكنك تسجيل نمط حياتك النشط على Garmin Connect. إنه المجتمع الوحيد عبر الإنترنت الذي تم إنشاؤه خصيصًا لأجهزة Garmin.

الموقع الإلكتروني: garmin.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Garmin Connect. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.