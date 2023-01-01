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Garmin Connect

Garmin Connect

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الموقع الإلكتروني: garmin.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Garmin Connect على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الجري، والمشي، وركوب الدراجات، والسباحة، والتزلج، وسباق الترياتلون - بغض النظر عن كيفية تحركك، يمكنك تسجيل نمط حياتك النشط على Garmin Connect. إنه المجتمع الوحيد عبر الإنترنت الذي تم إنشاؤه خصيصًا لأجهزة Garmin.

الموقع الإلكتروني: garmin.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Garmin Connect. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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