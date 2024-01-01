LitCommerce

LitCommerce

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الموقع الإلكتروني: litcommerce.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LitCommerce على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

LitCommerce هي أداة بيع متعددة القنوات تساعدك على دمج متجر رئيسي واحد مع قنوات مبيعات متعددة. فهو يمكّن المستخدمين من مركزية إدارة البيانات وإدارة جميع القنوات من لوحة تحكم واحدة. يمكنك استخدام الأداة لإدراج المنتجات من منصة إلى أخرى، وإنشاء اتصالات بين قوائم القنوات ومنتجات المتجر الرئيسي المقابلة لإبقائها متزامنة في السعر والمخزون والطلبات والعديد من خيارات المزامنة الأخرى!
الفئات:
Business
برامج البيع بالتجزئة متعددة القنوات

الموقع الإلكتروني: litcommerce.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LitCommerce. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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