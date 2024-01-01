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LitCommerce هي أداة بيع متعددة القنوات تساعدك على دمج متجر رئيسي واحد مع قنوات مبيعات متعددة. فهو يمكّن المستخدمين من مركزية إدارة البيانات وإدارة جميع القنوات من لوحة تحكم واحدة. يمكنك استخدام الأداة لإدراج المنتجات من منصة إلى أخرى، وإنشاء اتصالات بين قوائم القنوات ومنتجات المتجر الرئيسي المقابلة لإبقائها متزامنة في السعر والمخزون والطلبات والعديد من خيارات المزامنة الأخرى!

الموقع الإلكتروني: litcommerce.com

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