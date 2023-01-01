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Wyzant

Wyzant

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الموقع الإلكتروني: wyzant.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wyzant على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ابحث عن مدرس خبير. دروس خاصة فردية مع مدرب خبير من اختيارك. يجتمع عبر الإنترنت أو شخصيا. قرر المبلغ الذي ستدفعه ومن تريد العمل معه. الخيار لك.

الموقع الإلكتروني: wyzant.com

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