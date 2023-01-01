WebCatalog
H&R Block

H&R Block

hrblock.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من H&R Block على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

احصل على المساعدة الضريبية المتخصصة التي تحتاجها، عبر الإنترنت وشخصيًا. المساعدة هنا.

الموقع الإلكتروني: hrblock.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ H&R Block. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Quicko

Quicko

accounts.quicko.com

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer

app.webdesk.it

Sorted

Sorted

app.getsorted.de

Wyzant

Wyzant

wyzant.com

Mister Compta

Mister Compta

app.mistercompta.com

I DRIVE SAFELY

I DRIVE SAFELY

idrivesafely.com

Kahana

Kahana

app.kahana.co

Parsley Health

Parsley Health

my.parsleyhealth.com

Sprintax

Sprintax

sprintax.com

YOU.DJ

YOU.DJ

youdj.online

TurboTax

TurboTax

turbotax.intuit.com

LiveCareer

LiveCareer

livecareer.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية