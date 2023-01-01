WebCatalog
Ollie

Ollie

heyollie.ai

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ollie على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Ollie هو خبير تسوق يعمل بالذكاء الاصطناعي ويعيد تعريف كيفية التسوق عبر الإنترنت. اعثر على الهدية المثالية لكل شخص في حياتك مع Ollie.

الموقع الإلكتروني: heyollie.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ollie. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Wyzant

Wyzant

wyzant.com

IGP

IGP

igp.com

iWave

iWave

app.iwave.com

Zenni

Zenni

zennioptical.com

The Balance

The Balance

thebalance.com

Apartment Therapy

Apartment Therapy

apartmenttherapy.com

BoxLunch

BoxLunch

boxlunch.com

Personal.ai

Personal.ai

app.personal.ai

MySCE

MySCE

sce.com

Smartprix

Smartprix

smartprix.com

MyPoints

MyPoints

mypoints.com

Aboogy

Aboogy

aboogy.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية