VoiceVoice

VoiceVoice

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: voicevoice.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من VoiceVoice على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

محادثات هادفة، تم إنتاجها باستخدام أحدث التقنيات وتسهيل أفضل الممارسات. اطلب من جمهورك المشاركة واتخاذ الإجراءات بشأن القضايا التي تهم مؤسستك.
الفئات:
Productivity
برامج مؤتمرات الفيديو

الموقع الإلكتروني: voicevoice.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ VoiceVoice. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

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vidREACH

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