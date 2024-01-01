Videowise

Videowise

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الموقع الإلكتروني: videowise.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Videowise على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Videowise عبارة عن منصة فيديو للتجارة الإلكترونية تساعد العلامات التجارية وتجار التجزئة على إنشاء تجارب فيديو تفاعلية وقابلة للتسوق في المتاجر عبر الإنترنت لزيادة التفاعل ورفع التحويل. على عكس منصات الفيديو التقليدية، يوفر Videowise بنية أساسية للفيديو تتمحور حول التجارة والتي تحمي سرعة الصفحة وتوفر وقت التاجر من خلال الأتمتة وتقدم المزيد من الأفكار مع تحليلات الفيديو المتقدمة. باستخدام قوائم تشغيل الفيديو القابلة للتمرير لأعلى في Videowise، يمكن للعلامات التجارية وتجار التجزئة إشراك المتسوقين من خلال اكتشاف المنتجات التفاعلية وتوصيل عرض قيمة منتجاتهم بشكل أفضل، مما يؤدي حتمًا إلى زيادة نمو المبيعات.
الفئات:
Business
مراجعة برامج الإدارة

الموقع الإلكتروني: videowise.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Videowise. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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