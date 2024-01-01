Videowise عبارة عن منصة فيديو للتجارة الإلكترونية تساعد العلامات التجارية وتجار التجزئة على إنشاء تجارب فيديو تفاعلية وقابلة للتسوق في المتاجر عبر الإنترنت لزيادة التفاعل ورفع التحويل. على عكس منصات الفيديو التقليدية، يوفر Videowise بنية أساسية للفيديو تتمحور حول التجارة والتي تحمي سرعة الصفحة وتوفر وقت التاجر من خلال الأتمتة وتقدم المزيد من الأفكار مع تحليلات الفيديو المتقدمة. باستخدام قوائم تشغيل الفيديو القابلة للتمرير لأعلى في Videowise، يمكن للعلامات التجارية وتجار التجزئة إشراك المتسوقين من خلال اكتشاف المنتجات التفاعلية وتوصيل عرض قيمة منتجاتهم بشكل أفضل، مما يؤدي حتمًا إلى زيادة نمو المبيعات.

الموقع الإلكتروني: videowise.com

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