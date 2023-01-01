تسجيل الشاشة بدون ضغوط إعادة تشغيل تسجيلات الشاشة باستمرار؟ مع Vento، ما عليك سوى التوقف مؤقتًا والترجيع والمتابعة بدلاً من ذلك - فالحفاظ على الهدوء يساعد أيضًا :) يعمل على سطح المكتب Chrome وEdge - يدعم Chromebook (ChromeOS) وMacOS وWindows!

الموقع الإلكتروني: vento.so

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