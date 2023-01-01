اضبط الساعة والدقيقة للمنبه عبر الإنترنت. ستظهر رسالة التنبيه، وسيتم تشغيل الصوت المحدد مسبقًا في الوقت المحدد.

الموقع الإلكتروني: vclock.com

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