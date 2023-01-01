trember عبارة عن منصة فيديو تربط بين الأحداث الرقمية والحقيقية وتخلق أكوانًا متعددة تسمح للضيوف بالمشاركة والاتصال والتفاعل بشكل متساوٍ عبر الإنترنت وغير متصل. صنع في ألمانيا - متوافق مع DGSVO.

الموقع الإلكتروني: trember.com

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