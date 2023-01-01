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يعمل حل إدارة علاقات العملاء من Taskeo على تبسيط إدارة جهات الاتصال في شركتك ويساعدك على إبرام المزيد من الصفقات الناجحة. بفضل وظائفه المتقدمة، يمكنك الآن التركيز على أفضل مصادر الإيرادات لديك. يأتي نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بـ Taskeo مزودًا بجميع الميزات القياسية التي سيحبها فريقك، ويتكامل مع الأدوات الخارجية ويتوافق بشكل جيد مع حل التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص بـ Taskeo.

الموقع الإلكتروني: taskeo.co

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