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Taskeo

Taskeo

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الموقع الإلكتروني: taskeo.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Taskeo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعمل حل إدارة علاقات العملاء من Taskeo على تبسيط إدارة جهات الاتصال في شركتك ويساعدك على إبرام المزيد من الصفقات الناجحة. بفضل وظائفه المتقدمة، يمكنك الآن التركيز على أفضل مصادر الإيرادات لديك. يأتي نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بـ Taskeo مزودًا بجميع الميزات القياسية التي سيحبها فريقك، ويتكامل مع الأدوات الخارجية ويتوافق بشكل جيد مع حل التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص بـ Taskeo.

الموقع الإلكتروني: taskeo.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Taskeo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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