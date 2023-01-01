يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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هناك طريقة أفضل لاستقبال العملاء - لشركتك وعملائك - في السحابة يعمل برنامج Clio لإدارة علاقات العملاء وإدارة علاقات العملاء القانونية (CRM) القائم على السحابة على تغيير الطريقة التي تجذب بها شركتك العملاء المحتملين وتحتفظ بهم.

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