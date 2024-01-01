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معالجات النصوص - التطبيقات الأكثر شعبية

معالجات النصوص هي تطبيقات برمجية تسهل إنشاء المستندات النصية وتحريرها وتنسيقها. تتيح هذه الأدوات للمستخدمين إدخال النص ومعالجته وتنظيمه، بالإضافة إلى دمج عناصر مثل الصور والجداول. تُستخدم معالجات النصوص على نطاق واسع لأغراض مختلفة، مثل كتابة المستندات والرسائل والتقارير والمزيد. أنها توفر ميزات مثل التدقيق الإملائي وخيارات التنسيق والتحكم في تخطيط المستند.

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Google Docs

Google Docs

google.com

مُحرر مستندات Google عبارة عن معالج نصوص تم تضمينه كجزء من مجموعة برامج مكتبية مجانية قائمة على الويب تقدمها Google ضمن خدمة Google Drive. تتضمن هذه الخدمة أيضًا جداول بيانات Google وعروض Google التقديمية، وبرنامج جداول البيانات والعروض التقديمية على التوالي. يتوفر محرّر مستندات Google كتطبيق ويب وت...

Microsoft Word Online

Microsoft Word Online

microsoft.com

تعاون مجانًا باستخدام إصدار عبر الإنترنت من Microsoft Word. حفظ المستندات في OneDrive. شاركها مع الآخرين واعمل معًا في نفس الوقت. Microsoft Word هو معالج نصوص تم تطويره بواسطة Microsoft. تم إصداره لأول مرة في 25 أكتوبر 1983 تحت اسم Multi-Tool Word لأنظمة Xenix. تمت كتابة الإصدارات اللاحقة لاحقًا لل...

iCloud Pages

iCloud Pages

icloud.com

Pages هو معالج نصوص تم تطويره بواسطة شركة Apple Inc. وهو جزء من مجموعة إنتاجية iWork ويعمل على أنظمة التشغيل macOS وiPadOS وiOS. وهو متاح أيضًا على iCloud على الويب. تم الإعلان عن الإصدار الأول من Pages في 11 يناير 2005، وتم إصداره بعد شهر واحد.

Zoho Writer

Zoho Writer

zoho.com

كاتب قوي. كلمات قوية. نحن نؤمن بقوة الكلمات. ولهذا السبب قمنا بإنشاء Writer، وهو معالج نصوص قوي متوفر عبر جميع أجهزتك. التعاون مع زملائك في الفريق في الوقت الحقيقي. أنشئ مستندات أنيقة وملهمة مجانًا.

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