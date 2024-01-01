برنامج جداول البيانات - التطبيقات الأكثر شعبية
برنامج جداول البيانات عبارة عن أدوات رقمية مصممة لتنظيم البيانات الرقمية وتحليلها ومعالجتها بتنسيق جدولي. يمكن للمستخدمين إنشاء شبكات أو أوراق عمل حيث يتم تنظيم البيانات في صفوف وأعمدة، وإجراء العمليات الحسابية وإنشاء المخططات وإنشاء التقارير. تُستخدم برامج جداول البيانات على نطاق واسع لمهام مثل إعداد الميزانية والتحليل المالي وإدارة البيانات.
إرسال تطبيق جديد
Google Sheets
google.com
جداول بيانات Google هي برنامج جداول بيانات تم تضمينه كجزء من مجموعة برامج مكتبية مجانية قائمة على الويب تقدمها Google ضمن خدمة Google Drive. تتضمن الخدمة أيضًا محرّر مستندات Google وعروض Google التقديمية، ومعالج النصوص وبرنامج العرض التقديمي على التوالي. تتوفر جداول بيانات Google كتطبيق ويب وتطبيق ج...
Microsoft Excel Online
microsoft.com
قم بإنشاء جداول بيانات Excel وتحريرها ومشاركتها باستخدام إصدار عبر الإنترنت من Microsoft Excel. العمل مع الآخرين في المشاريع المشتركة، في الوقت الحقيقي. Microsoft Excel هو جدول بيانات تم تطويره بواسطة Microsoft لأنظمة التشغيل Windows وmacOS وAndroid وiOS. ويتميز بأدوات الحساب والرسوم البيانية والجد...
Airtable
airtable.com
Airtable هي خدمة تعاون سحابية يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. تأسست في عام 2012 على يد هووي ليو وأندرو أوفستاد وإيميت نيكولاس. Airtable عبارة عن مزيج من جداول البيانات وقاعدة البيانات، مع ميزات قاعدة البيانات ولكن يتم تطبيقها على جدول البيانات. تشبه الحقول الموجودة في جدول Airtable الخلايا المو...
Zoho Sheet
zoho.com
برنامج جداول البيانات للفرق التعاونية. يمكنك إنشاء جداول البيانات وتحريرها ومشاركتها عبر الإنترنت باستخدام Zoho Sheet مجانًا.
iCloud Numbers
icloud.com
Numbers هو تطبيق جداول بيانات تم تطويره بواسطة شركة Apple Inc. كجزء من مجموعة إنتاجية iWork جنبًا إلى جنب مع Keynote وPages. يتوفر Numbers لنظامي التشغيل iOS وmacOS High Sierra أو الإصدارات الأحدث. تم الإعلان عن Numbers 1.0 على OS X في 7 أغسطس 2007، مما يجعله أحدث تطبيق في مجموعة iWork.