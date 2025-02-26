برامج التسويق المحادثة - التطبيقات الأكثر شعبية - تركمانستان

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يقوم برنامج التسويق التحادثي، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج التسويق عبر المراسلة، ببدء تفاعلات شخصية فردية مع العملاء المحتملين، وتوجيههم نحو توصيات أو عروض منتجات محددة. تستخدم العلامات التجارية الاستهلاكية هذه التكنولوجيا لتحديد المشترين المهتمين على الشبكات الاجتماعية أو مواقع المنتجات، ومعالجة الاستفسارات، والتوصية بالمنتجات المثالية، ونقل العملاء بسلاسة إلى بوابات الدفع أو ممثلي المبيعات لإغلاق المعاملات. من خلال قدرات روبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي المتكاملة، يمكن لأقسام المبيعات تصميم تدفقات استجابة ذكية، وتوجيه الزائرين من خلال محادثات هادفة بناءً على نشاط المستخدم والتفاصيل السياقية الأخرى. يتيح ذلك للشركات متابعة العملاء المهتمين الذين قد لا يقومون بعملية شراء فورية، ومواصلة المحادثة بسلاسة. تعمل منصات التسويق التحادثي على رفع معايير خدمة العملاء على نطاق واسع، مما يبسط عملية الشراء العالمية على مدار الساعة. إن الاستخدام الناجح لهذه المنصات لا يؤدي إلى توليد عملاء محتملين مؤهلين وذوي قيمة فحسب، بل يوفر أيضًا رؤى حول التركيبة السكانية للعملاء وتفضيلاتهم، مما يؤدي في النهاية إلى تسريع دورة المبيعات.
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Amio
amio.io
Amio هي عبارة عن منصة محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي تقود صناعة أتمتة خدمة العملاء. يساعد الحل سهل الاستخدام والفعال للغاية فريق دعم العملاء لديك من خلال الرد على أكثر من 80% من الأسئلة. يستفيد فريق تجربة العملاء من الدعم الفوري على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر قنوات متعددة. وأخيرًا، تشهد أقسام المبيعات والتسويق زيادة في مشاركة ما قبل البيع مع التواصل الاستباقي. تعيد Amio تصميم الطريقة التي تتفاعل بها مع عملائك باستخدام وسائل اتصال فعالة من حيث التكلفة. يؤدي ذلك في نفس الوقت إلى زيادة الولاء حيث يمكن لعملائك الوصول إليك عبر قناتهم المفضلة.
Cloodot
cloodot.com
Cloodot عبارة عن مجموعة متكاملة لإدارة تجربة العملاء متعددة القنوات. يعمل Cloodot على تسهيل سير عمل فعال ومتسق لبناء السمعة والمشاركة وتعزيز العلاقات طويلة الأمد مع العملاء من خلال منصات رقمية متعددة. إدارة الدردشات والمراجعات من قوائم أعمالي المتعددة على Google، وصفحات Facebook، وأرقام WhatsApp، وقوائم رسائل Google التجارية، والمواقع الإلكترونية، والرسائل النصية القصيرة/ أرقام نصية وما إلى ذلك من خلال لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام. 1. سمعة أفضل عبر الإنترنت يمكنك بسهولة جمع المزيد من التقييمات وعرضها والرد عليها. 2. سهولة الحضور في Omni قم بإحضار جميع الدردشات إلى صندوق بريد وارد متعدد الوكلاء سهل الاستخدام. خيار الدردشة المباشرة في بحث جوجل للحصول على المزيد من الاستفسارات بسهولة. قم بتوزيع وتعيين القنوات لمستخدم واحد أو أكثر، وتسليم المحادثات والمراجعات بين المستخدمين والأقسام في ثانية واحدة. يمكن للعديد من الوكلاء التعاون وإدارة قنوات مثل WhatsApp ورسائل Google وما إلى ذلك، وهو أمر غير ممكن باستخدام التطبيقات الأصلية الأصلية. 3. مشاركة سريعة وعالية الجودة قلل أوقات الاستجابة الأولى والمتوسطة إلى ثوانٍ فقط من الساعات. ردود القالب المخصص والتذكيرات والعلامات والمهام والملاحظات وما إلى ذلك. 4. قياس CSAT التلقائي مسح CSAT التلقائي على كل قناة دردشة لقياس جودة المشاركة. 5. حملات إعادة المشاركة تحقق المزيد من الإيرادات من العملاء الحاليين عن طريق إرسال رسائل جماعية حول العروض والبرامج بشكل دوري. 6. تقليل عبء العمل: تعمل ردود المراجعة الآلية وسير عمل إدارة الدردشة التعاونية لـ Agent-Bot على تقليل مشاركة القوى العاملة بنسبة 50 - 80%. يجعل مشاركة العملاء سهلة للغاية لوكلاء CS. 7. سهولة الإشراف مراقبة الأداء في الوقت الحقيقي وإعداد التقارير يجلب المزيد من المساءلة. يصبح الوكلاء أكثر إنتاجية، مما يؤدي في النهاية إلى تجربة أسرع وأكثر جودة للعملاء. 8. تخفيض التكلفة يستبدل نصف دستة من الأدوات المدفوعة المختلفة. يزيد من الكفاءة ويقلل النفقات الإجمالية. 9. الوصول الآمن لا حاجة لتزويد وكلاء CS بأي وصول إلى الأنظمة الأساسية الأصلية. لن يتم تشتيت انتباه الوكلاء عن طريق أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. 10. دعم فائق مدير حساب مخصص دعم عند الطلب بدون تكلفة تدريب الموظفين بدون تكلفة إعداد
Blip
blip.ai
يثق القادة ذوو الرؤى العالمية في منصة المحادثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لدينا للارتقاء بعلاماتهم التجارية وعلاقاتهم مع العملاء واستراتيجيات الاتصال المتنوعة إلى المستوى التالي. لقد أطلقنا العنان للقيمة من خلال إنشاء أكثر من 125000 مساعد افتراضي وتبادلنا أكثر من 20 مليار رسالة حتى الآن في جميع أنحاء العالم عبر أكثر من 2000 عميل. تم تصميم منصتنا السحابية والخدمات المهنية البديهية وسهلة الاستخدام لتناسب شركتك وتحدياتك. نحن نمكن العلامات التجارية من الوصول إلى العملاء وإشراكهم متى وأينما يريدون. نحن الشركاء المفضلون لمنصات الاتصالات الرائدة متعددة القنوات - المتكاملة والآمنة والمتوافقة تمامًا. اعتمد علينا لدعم نموك من خلال إنشاء علاقات ومحادثات لا حصر لها وذات صلة.
Prokeep
prokeep.com
تأسست شركة Prokeep في عام 2016، وهي إحدى البرامج الرائدة في مجال إدارة تجربة العملاء لموزعي الجملة. تعمل Prokeep على تنمية العلاقات والأعمال من خلال تحويل الاتصالات إلى تجارة؛ زيادة المبيعات من خلال الاتصال المركزي، وتحسين تجربة العملاء من خلال رؤى أفضل وفرص المشاركة، وإضافة الإنتاجية من خلال أتمتة الأنظمة. يتم استخدام Prokeep من قبل أكثر من 8000 موزع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، مما يتيح أكثر من 11 مليون محادثة وإيرادات تزيد عن 6 مليارات دولار. تنمية أعمال التوزيع الخاصة بك. بناء علاقات أقوى مع العملاء. زيادة إنتاجية القوى العاملة. كل ذلك من خلال برنامج إدارة تجربة العملاء من Prokeep المصمم خصيصًا للموزعين لتحقيق النجاح في الأسواق الحديثة. صيانة: - يستخدم من قبل الموزعين في 50 ولاية و10 مقاطعات وإقليمين. - أكثر من 11 مليون محادثة تتم عبر Prokeep - 82% من المحادثات في Prokeep تؤدي إلى المبيعات أو تتعلق بالإيرادات - يوفر 9 ساعات لكل موظف كل شهر - يوفر 3000 دولار من فروق المقاول لكل مستخدم شهريًا باستخدام Prokeep، ستتمكن من مركزية الاتصالات لجعل الطلب أكثر كفاءة، وتوصيل أنظمة الطرف الثالث الخاصة بك لإنشاء أتمتة العمليات، واستخدام رؤى العملاء لتقديم المزيد من المشاركة وكسب المزيد من المال.
Payemoji
payemoji.com
Payemoji هي خدمة مراسلة متعددة القنوات تتيح رحلة أي عميل وموظف من خلال تطبيقات المراسلة اليومية مثل WhatsApp Business. لا توجد مهارات تكنولوجيا المعلومات المطلوبة. لا يوجد تطبيق جوال للتنزيل.
Kindly
kindly.ai
روبوتات محادثة مولدة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة الدعم وزيادة المبيعات. نحن أحد مقدمي برامج الدردشة المتميزة الرائدة في أوروبا والمتخصصين في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة لخدمة العملاء والاتصالات. نحن نقدم منصة تجمع بين تقنيات التعلم الآلي المتقدمة ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لتعزيز تجربة العملاء وتحسين كفاءة عمليات خدمة العملاء. ما الذي يجعل كيندلي مختلفًا؟ صيانة أقل وإنتاج محتوى أكثر! سيقترح الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Kindly بيانات تدريب جديدة يمكنك قبولها بنقرة زر واحدة. من السهل التخصيص لا حاجة إلى أي تعليمات برمجية لكي يتناسب برنامج الدردشة الآلي مع علامتك التجارية! أكثر من الأزرار يمكن لروبوتات الدردشة الخاصة بـ Kindly الإجابة على أسئلة محددة، بدلاً من إجبار المستخدمين على اختيار مجموعة من الأزرار التي قد لا تكون ذات صلة. متعدد اللغات قم بتدريب روبوت الدردشة على لغة واحدة وسوف يفهم الاستفسارات بأكثر من مائة! ومن بين عملائنا شركة Adecco، وVOI، والخطوط الجوية النرويجية، وLindex، وHertz، وComviq، وSchibsted، وJotun، وKahoot. يمكنك التكامل بسهولة مع أفضل موفري خدمات إدارة علاقات العملاء (CRM) مثل Dixa وSalesforce وFreshdesk وZendesk وHubspot وغيرهم.
Hubtype
hubtype.com
يمهد Hubtype الطريق نحو عصر جديد من الاتصالات حيث تتواصل العلامات التجارية مع عملائها بطريقة سلسة وذات معنى وملهمة. تعمل Hubtype على تمكين الشركات من تبني محادثات بسيطة وذات معنى وتتمحور حول العملاء على نطاق واسع من خلال تطبيقات المحادثة؛ تقنية جديدة تتجاوز برامج الدردشة الآلية وتجمع بين أفضل الواجهات الرسومية (مثل مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول) التي توفر تجربة مستخدم رائعة وأفضل تطبيقات المراسلة (مثل WhatsApp وFB Messenger وما إلى ذلك) أو الدردشة عبر الإنترنت.
Drips
drips.com
تساعد منصة Drips المدعومة بالذكاء الاصطناعي العلامات التجارية على التفاعل مع العملاء المحتملين والعملاء من خلال Conversational Texting® والمكالمات. بدعم من نموذج فريد لمعالجة اللغة الطبيعية، فإننا نستفيد من الرسائل الشبيهة بالبشر لاختراق الضوضاء والتقاط النوايا وتحقيق نتائج ذات معنى.
SalesCaptain
salescaptain.com
SalesCaptain عبارة عن منصة لتسويق تجربة العملاء (CXM) مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات المحلية على الفوز. نحن نساعد الشركات المحلية في الطريقة التي تبني بها أعمالها وتحديث طريقة تواصلها مع عملائها - بدءًا من تسهيل المراجعات عبر الإنترنت، وإطلاق حملات تسويقية مخصصة، والدردشة عبر الإنترنت، والمدفوعات، وغير ذلك الكثير.
Rasayel
rasayel.io
رسايل هي منصة مبيعات B2B الكل في واحد لتطبيق WhatsApp. يضم: - البريد الوارد للفريق المشترك مع المراسلة ثنائية الاتجاه - منشئ chatbot WhatsApp بدون كود - البث WhatsApp والرسائل الجماعية - فتح واجهات برمجة التطبيقات وخطافات الويب - الأتمتة - عمليات التكامل (HubSpot CRM، وPipedrive، وSalesforce (قريبًا)، وأكثر من 5000 تطبيق مع Zapier، والمزيد) - تطبيقات الجوال لنظامي التشغيل iOS و Android رسايل سريعة وموثوقة وبديهية. باستخدام صندوق البريد الوارد المشترك لفريق رسايل، يمكنك إدارة محادثات عملائك عبر تطبيق WhatsApp، وضمان محادثات مبيعات عالية الجودة، وتقديم تجارب عملاء استثنائية. يمكن لفريقك الرد على العملاء أثناء التنقل باستخدام تطبيق رسايل للجوال. لن تفوت أبدًا أي فرصة أو تفقد مسار العميل مرة أخرى. تتكامل رسايل مع بقية مجموعة الأدوات الخاصة بك للتأكد من أن فريقك لديه سياق كامل في جميع الأوقات، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويوفر لك الوقت: - HubSpot: مطابقة جهات اتصال رسايل تلقائيًا مع جهات الاتصال الموجودة في HubSpot. قم بتسجيل جميع أنشطتك، وقم بإنشاء تقارير HubSpot الأصلية من بيانات WhatsApp. - Pipedrive: تسجيل جميع الأنشطة، ومطابقة جهات الاتصال تلقائيًا، وإنشاء التقارير. - Salesforce: قريبًا. تحدث إلينا للانضمام إلى النسخة التجريبية. - Zapier: قم بتوصيل رسائل Rasayel بأكثر من 5000+ تطبيق ونظام. بالنسبة لحالات الاستخدام المتقدمة، تطلق واجهة برمجة تطبيقات رسايل قوة منصة رسايل، مما يسمح لك بتضمينها في أنظمتك وعملياتك الحالية والمزيد.
ChipBot
getchipbot.com
استخدم ChipBot لتعزيز المبيعات من خلال مقاطع الفيديو التفاعلية واستبدال الدردشة المباشرة بدعم الخدمة الذاتية السهل. توفير المال والوقت وعقلك. ابدأ في كسب العملاء اليوم.
Botco.ai
botco.ai
Botco.ai عبارة عن منصة متوافقة مع HIPAA تتيح إجراء محادثات هادفة وذكية بين مقدمي الخدمة والمستهلكين. Botco.ai هو حل دردشة تسويقي مؤتمت بالكامل ومدعوم بالذكاء الاصطناعي ويمكن تنفيذه على نطاق واسع. تقدم الشركة إمكانات رائدة في مجال التأليف والدردشة عبر الإنترنت والتعلم الآلي بالذكاء الاصطناعي لتحويل المزيد من العملاء بسرعة وفعالية. توفر لوحة التحكم التحليلية المتكاملة في Botco.ai عرضًا شاملاً لحملات الدردشة عبر قنوات متعددة مثل الويب وFacebook Messenger. يمكن استخدام الواجهة المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) لنقل العملاء المحتملين والنصوص والبيانات إلى منتجات أتمتة مبيعات وتسويق المؤسسات مثل Salesforce وHubspot وAdobe Marketing Cloud وZoho. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة Botco.ai.
Futr
futr.ai
Futr عبارة عن منصة للدردشة كخدمة تعمل على تعزيز قدرات خدمة العملاء من خلال الدردشة التلقائية والمباشرة والفيديو والدردشة الاجتماعية - بأي لغة وعلى أي قناة. مع العملاء بما في ذلك عدد من قوات الشرطة وتجار التجزئة الرائدين والجمعيات الخيرية، تساعد Futr المؤسسات الذكية على التواصل مع جماهيرها من خلال خدمات الدردشة الدائمة والفورية والمفيدة دائمًا. لا تأخذ كلمتنا لذلك. جرّب منصة Futr مجانًا من خلال الإصدار التجريبي الذي مدته شهر واحد! - نشر فوري للدردشة التلقائية - تتبع الاستخدام وعائد الاستثمار المعياري - دعم مخصص لتسجيل الوصول المقرر - نهاية مراجعة حالة الأعمال التجريبية - لا يوجد التزام - لا حاجة لبطاقة الائتمان
Hoory Conversations
hoory.com
Hoory هو مساعد دعم عملاء مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد عملك على أتمتة اتصالات العملاء وتوفير الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون أي تأخير، مما يحول كل تفاعل إلى تجربة عملاء مثالية. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للمحادثة والتعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية، يتجاوز Hoory الأتمتة. فهو يفهم نوايا العملاء ويقدم الإجابات ذات الصلة ويعزز ولاء العملاء، كل ذلك مع توفير الوقت وتقليل تكاليف الأعمال. وبالإضافة إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يعمل Hoory أيضًا كصندوق بريد وارد مشترك، مما يمنح وكلائك طريقة سلسة للتواصل مع العملاء. الميزات الرئيسية ● البريد الوارد تتولى مسؤولية جميع اتصالات عملائك من خلال نظام الإدارة الكامل هذا حيث يمكنك - تنفيذ وتتبع جميع تفاعلات العملاء - جعل وكلاءك يتولون المحادثات من مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك - الوصول إلى سجلات محادثات عملائك والبيانات الأخرى (بما في ذلك معلومات الاتصال والموقع والمعرفات الأخرى) - تصفية المحادثات حسب العلامات، وحالة الاستعلام، والمكلفين، والموقع، وما إلى ذلك. - تحليل تصفح المستخدمين وسجل النشاط لفهم رحلتهم بشكل أفضل - تنظيم المحادثات عن طريق إضافة العلامات والملاحظات - وضع علامة على المحادثات ذات الأولوية مع نجمة لتحديد المستخدمين المختارين بشكل أفضل ● التدريب قم بتدريب مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك على تقديم دعم دقيق وفعال لعملائك - حدد استفسارات العملاء الشائعة وقم بتعليم Hoory تقديم إجابات فورية لكل سؤال - اجعل المحادثات أكثر تفاعلية وهادفة عن طريق إضافة الأزرار والروابط والصور - أضف التخصيص إلى كل تفاعل من خلال جعل Hoory يستخدم اسم العملاء، والإشارة إلى موقعهم، وما إلى ذلك. ● تعاون الفريق قم بدعوة أعضاء الفريق لاستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك معًا ودعم العملاء بشكل تعاوني. إدارة الأذونات الفردية وتعيين مهام محددة للخبراء المناسبين. ● Hoory نمط القطعة القابلة للتخصيص لتتناسب مع هوية العلامة التجارية الخاصة بك عن طريق تسمية القطعة الخاصة بك، واختيار أحد خيارات الصورة الرمزية العديدة وإعداد نظام الألوان المناسب. ● التعرف على الكلام امنح عملائك المزيد من خيارات الاتصال من خلال جعل مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك يحول الكلام إلى نص والعكس صحيح دون عناء. الميزات القادمة ● الأشخاص يمكنك الوصول إلى قاعدة عملائك بالكامل في تطبيق الأشخاص من خلال البحث المتقدم لعرض وإدارة جميع التفاعلات مع المستخدمين النهائيين. ● دعم متعدد اللغات هل تعمل في سوق متعدد اللغات؟ قم بتوفير دعم العملاء بأكثر من 100 لغة من خلال تدريب Hoory على لغات متعددة في وقت واحد، مع إنشاء حوار واحد. ● النماذج اجمع المزيد من معلومات العملاء واحصل على المزيد من مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك عن طريق استخدام المحادثات لتشغيل نماذج جمع البيانات الصحيحة. ● الكيانات توفير تخصيص أعلى عن طريق إنشاء كيانات مخصصة وتمكين مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك من التعرف على هذه الكيانات (مثل البلد، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، ورقم الحساب، وما إلى ذلك) في استعلامات العملاء، واتخاذ إجراءات مشروطة بناءً على تلك الكيانات. ● الحوارات اطلب من مساعدك إجراء محادثات متعددة الخطوات وإنشاء حوارات جذابة مع عملائك.
CallPage
callpage.io
CallPage عبارة عن أداة على موقع الويب الخاص بك تساعد زائر موقع الويب الخاص بك على التواصل معك عبر مكالمة مجانية خلال 28 ثانية. تتيح لك أداة CallPage الاتصال بزائري موقع الويب الخاص بك وتساعدك على اكتساب عملاء محتملين إضافيين بنسبة 30-125%. باستخدام CallPage، يمكنك بسهولة: - زيادة عدد العملاء المحتملين ذوي الجودة - انخفاض تكلفة اكتساب العملاء - تحسين معدل التحويل - تحسين تجربة العملاء
Botgate AI
botgate.ai
Botgate AI عبارة عن منصة للتسويق والمبيعات والمراسلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على التفاعل بشكل أكبر مع عملائها المحتملين. تعمل منصتنا الآمنة المستندة إلى السحابة على تعزيز أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الأفضل في فئتها لإنشاء المحادثات الأكثر كفاءة. نحن نساعد الشركات على النمو بشكل أسرع من خلال التقاط تدفقات المحادثات وتأهيلها. يوفر Botgate AI تفاعلًا مستمرًا مع عملائك المحتملين من خلال تعزيز عملية جذب العملاء المحتملين وتسريع دورة المبيعات.
giosg
giosg.com
Giosg عبارة عن منصة لتسريع المبيعات تجمع بين الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي والمحتوى التفاعلي لمساعدة الشركات على بناء تجارب جذابة عبر الإنترنت تحول زوار موقع الويب إلى مبيعات - بسرعة. نريد إعادة تصور وإعادة تعريف وإعادة تقييم التفاعل بين المنظمات والأشخاص في العالم الرقمي. واليوم، انضمت إلينا أكثر من 1200 شركة حول العالم في مجالات البيع بالتجزئة والسيارات والعقارات وغيرها في سعينا.
Joonbot
joonbot.com
Joonbot هو منشئ برامج الدردشة بدون تعليمات برمجية وسهل الاستخدام لتعزيز تحويلاتك. باستخدام Joonbot، يمكنك توجيه المعلومات وجمعها وإرسالها إلى جمهورك في أي وقت من الأوقات. بعض حالات الاستخدام: احصل على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين، زيادة المبيعات، أتمتة قرارات العملاء
Kimoby
kimoby.com
Kimoby عبارة عن منصة اتصالات رائدة قائمة على السحابة تتيح خدمة المراسلة الفورية للأعمال لتحسين تعاون الفريق وخدمة العملاء الاستثنائية وطلبات الدفع عبر الهاتف المحمول. فهو يساعد أقسام خدمات الأعمال على الوصول إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب. باستخدام البيانات والموارد التي تمتلكها الشركات بالفعل في متناول أيديها، يسهل Kimoby تعزيز المشاركة والمبيعات من خلال حملات التسويق الفورية والتذكيرات الآلية وملفات الوسائط المتعددة والمزيد.
Chekkit
chekkit.io
Chekkit هي عبارة عن منصة مصممة لتعزيز الشركات المحلية. إنه يعزز بشكل كبير مشاركة العملاء وتحويل العملاء المحتملين، ويتفوق على المنافسة. يقدم البرنامج حلاً شاملاً لإدارة المراجعة، والرسائل النصية للأعمال، والدردشة النصية، وصندوق الوارد المركزي، والخط الثابت القابل للمراسلة، واستطلاعات العملاء، وقياس الأداء التنافسي، والمزيد! يعمل هذا النهج المتكامل على تبسيط تفاعلات العملاء، وتعزيز العمليات التجارية، ودفع النمو.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo عبارة عن منصة تحويل تعمل على تحويل حركة المرور السلبية على موقع الويب إلى عملاء محتملين نشطين ونتائج أعمال ملموسة. نظرًا لأن 83% من قرارات الشراء تتم عبر الإنترنت، فإن فرص التحويل إلى موقع الويب لم تكن أعلى من أي وقت مضى. لكن معظم زوار الموقع سلبيون وغير مستعدين للشراء. في المتوسط، يغادر 98% من زوار الموقع دون إجراء تحويلات. يمكن لمعدلات التحويل المنخفضة هذه أن تؤثر على الأداء. لذا فهم في مهمة تتمثل في مواءمة فرق التسويق والمبيعات وتمكينها للتحويل بشكل أفضل وإنشاء كفاءات تجارية جديدة معًا. يفعلون ذلك من خلال: * إشراك الروبوتات في الموقع لدفع رحلات التحويل * تخصيص قوي لتحسين تجربة المستخدم * تحديد الشركة لتحديد الآفاق * رسم خرائط رحلة المستخدم لرسم خريطة لدورات المبيعات * تحليلات لفهم المستخدمين * الذكاء الاصطناعي للإجابة على أسئلة المستخدم تلقائيًا بناءً على محتوى الموقع * تنبيهات المبيعات لدعم الفرق التجارية * تكامل CRM لتجميع كل ذلك معًا * يأتي Leadoo أيضًا مع فريق متخصص من خبراء التحويل الذين يقومون بإعداد رحلات التحويل وتحسينها باستمرار عبر الموقع. بالنسبة لـ 800 من عملاء Leadoo خلال أول 12 شهرًا معهم، وجدوا أن متوسط الزيادة في معدلات التحويل الأساسية كان 74%. بعبارات بسيطة، توفر Leadoo جميع الأدوات والأفكار اللازمة من أجل: * تحديد زوار الموقع * تفعيلها في الموقع * رعايتهم أثناء رحلات الشراء * في نهاية المطاف تحويل المزيد منهم إلى عملاء
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne هي الدردشة المرئية الوحيدة (الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة والمراسلة) التي تحتوي على كتالوج متكامل لعرض المنتجات والتوصية بها في الوقت الفعلي لعملائك. قدم مساعدة شخصية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الوكلاء البشريين أو برامج الدردشة الآلية من خلال قنواتك الاجتماعية وكذلك على متجرك الإلكتروني. التكامل مع chatGPT للحصول على تجربة أكثر إنسانية مع برنامج الدردشة الآلي الخاص بنا.
Regal.io
regal.io
Regal هو المعيار الجديد في تجربة العملاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تتفهم Regal إشارات نية العميل في الوقت الفعلي، وتقوم تلقائيًا بتخصيص التفاعلات الواردة والصادرة متعددة اللمس مع مزيج من وكلاء Regal AI ووكلاءك البشريين. العلامات التجارية التي تضع العميل أولاً، بما في ذلك Angi (المعروفة سابقًا باسم Angie's List)، وAAA، وGoogle، وHarvard (من خلال Podium Education)، وK Health، وKin Insurance، وRo، وToyota، وVarsity Tutors، قامت بتحسين تفاعلها مع مئات الملايين من العملاء من خلال Regal، الرائدة في مجالها. إلى 5 مليار دولار في الإيرادات. يقع مقر Regal.io في مدينة نيويورك ويدعمه 83 مليون دولار من كبار المستثمرين بما في ذلك Emergence Capital وFounder Collective وHomebrew.
Sailes
sailes.com
تعمل الروبوتات الشراعية على أتمتة جميع أعمال التنقيب حقق إمكانات Saleshuman التي أصبحت ممكنة باستخدام الذكاء الاصطناعي الوحيد الذي يعمل على أتمتة كل شيء: بدءًا من البحث والاكتشاف ووصولاً إلى المشاركة والتفاعل والفرص - بدون استخدام اليدين.
360dialog
360dialog.com
360dialog هو المزود الرسمي لحلول الأعمال (BSP) لـ WhatsApp Business API. تتميز واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp 360dialog بأنها خفيفة الوزن للغاية ولا تحتاج إلى وثائق خاصة، ويمكنك استخدام الوثائق الأصلية التي يوفرها WhatsApp. حول واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp، توفر 360dialog الكثير من خدمات المؤسسات.
SharurAI
sharurai.com
تعتبر SharurAI لاعبًا ديناميكيًا في مجال بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم خدمات روبوتات الدردشة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي عند الطلب والتي تعمل على تغيير الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع عملائها. مع التركيز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة، تتخصص SharurAI في صياغة روبوتات الدردشة المخصصة للذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات في مختلف الصناعات. مهمتنا هي تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز تفاعلات العملاء، وتعزيز الكفاءة، ودفع النمو. نحن نفخر بقدرتنا على إنشاء روبوتات محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي تتكامل بسلاسة مع أنظمتك وعملياتك الحالية، وتقدم دعمًا مخصصًا وفعالاً للعملاء، ومساعدة في المبيعات، والمزيد. في SharurAI، ندرك أن كل عمل تجاري فريد من نوعه، ولهذا السبب نعمل بشكل وثيق مع عملائنا لتطوير روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي التي تتوافق مع أهدافهم وغاياتهم المحددة. سواء كنت تتطلع إلى تبسيط العمليات، أو تحسين رضا العملاء، أو زيادة المبيعات، فإن فريق خبراء الذكاء الاصطناعي لدينا موجود لإضفاء الحيوية على رؤيتك.
Twixor
twixor.com
تعيد Twixor تعريف تجربة العملاء من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي ومعالجة اللغات الطبيعية، مما يؤدي إلى إنشاء رحلات عملاء ديناميكية على قنوات المراسلة. تدمج منصة CX منخفضة الكود/بدون كود من Twixor بين المساعد الرقمي والأتمتة الذكية للعمليات، مما يوفر تفاعلات مخصصة وموجهة نحو الهدف. فهو يتجاوز الاستجابات المكتوبة، وينتج توصيات وحلول متعاطفة ومخصصة، ويعزز رضا العملاء عبر التسويق والمعاملات التجارية وعمليات الدعم. * نجاح مثبت: مع أكثر من 400 عميل على مستوى العالم، بما في ذلك شركات Fortune 500، وأكثر من مليار تفاعل تتم إدارتها كل ثلاثة أشهر، فإن Twixor موثوق به أيضًا ومعترف به من خلال 7 براءات اختراع. * الفوائد التحويلية: مع Twixor، يمكنك تحقيق معدل محادثة يزيد عن 25%، وتقليل تكاليف التشغيل بنسبة 15-25%، وزيادة مشاركة العلامة التجارية بنسبة 80%. * الميزات الرئيسية: توفر منصتنا استوديو Journey Builder بالسحب والإفلات، ومحرك محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية، والوكلاء المباشرين والافتراضيين، وإدارة الحملات الذكية، ودعم القنوات الشاملة لـ 120 لغة، ولوحة تحكم تحليلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. * تم الاعتراف بنا كأفضل منصة لتجربة العملاء في مجال البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية في الهند، كما اكتسبنا أيضًا شهرة كمورد ناشئ للذكاء الاصطناعي للمحادثة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. يشمل شركاء Twixor المفضلين واحدة من أكبر المنصات المصرفية ومشغلات CPaaS في العالم، والعديد من الآخرين عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، الذين يثقون في حلولنا ذات العلامات البيضاء. باختصار، تعمل Twixor على تمكين الشركات من صياغة رحلات عملاء ديناميكية، مما يوفر تجربة عملاء استثنائية تميزك في مجال عملك.
TITANPush
titanpush.com
قم بزيادة تفاعل موقعك وتحويله بنسبة تصل إلى 20%! TITANPush عبارة عن منصة تحتوي على أدوات تساعد العلامات التجارية على بيع المزيد من خلال مواقعها الإلكترونية والتواصل بشكل أفضل مع عملائها. ستجد في التطبيق: * التاريخ: قم بتوفير تاريخ المنتجات التي زارها كل عميل مسبقًا على موقعك. اختر عرضه من فقاعة عائمة أو دمجه في موقعك، وتخصيص مظهر كل عنصر وتهيئة الصفحات التي سيتم عرض كل عنصر عليها. لدينا أيضًا متغير على شكل نافذة منبثقة لإعادة الاستهداف! * الأكثر مشاهدة: اعرض لعملائك قائمة المنتجات الأكثر زيارة على موقع الويب الخاص بك وحفزهم على الشراء. اختر إظهارها على شكل فقاعة أو دمجها في موقع الويب الخاص بك، وتخصيص مظهر البطاقة، وإعداد صفحات موقعك حيث ستكون متاحة. * إشعارات الدفع عبر الويب: أرسل رسائل قصيرة يمكن أن تصل إلى الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المكتبية في أي وقت. يمكنك إرسال حملات يدوية وتلقائية، وتقسيم جمهورك والاختيار بين أنواع مختلفة من التسليم: عادي وذكي ومجدول. * النوافذ المنبثقة: تظهر نافذة منبثقة ملفتة للغاية عندما تكتشف أن العميل يحاول مغادرة الموقع. لن تظهر النافذة حتى ذلك الحين! يمكن أن تتضمن النافذة المنبثقة نصوصًا وخطوطًا وألوانًا وصورًا قابلة للتعديل. * اللافتات: قم بتوصيل الرسائل ذات الصلة على موقعك باستخدام النص والخطوط والألوان المخصصة. يمكنك أيضًا تضمين زر بعنوان URL مقصود قابل للتكوين. يمكنك أيضًا اختيار الأيام والأوقات والصفحات لمنح رؤية مخصصة لكل لافتة. * صفحة الارتباط: قم بتوصيل جميع الروابط الخاصة بك باستخدام رابط رئيسي. قم بإنشاء روابط غير محدودة عن طريق تعيين الألوان والنص والطباعة والصورة والأيقونات والخلفية المخصصة. تصور عدد النقرات لكل زر من عملائك وقم بإخفاء الأزرار مؤقتًا لاستعادتها عندما تحتاج إليها. * الدردشة: قم بإعداد أزرار الاتصال الخاصة بـ WhatsApp وMessenger مباشرة على موقعك. وسيكون بإمكانك ضبط مكان هذه الأزرار على شاشة موقعك وإضافة نص إلى الزر واختيار الأيام والأوقات لعرضها.
PropFuel
propfuel.com
PropFuel عبارة عن منصة SaaS تساعد الجمعيات على تحويل اتصالات البث إلى محادثات. تلتقط هذه المحادثات صوت العضو، وتحدد الاحتياجات الفردية وتبسط المشاركة الفردية.
PowerTextor
powertextor.com
خدمة الرسائل النصية للشركات. PowerTextor هو رابط SMS لـ Microsoft Dynamics 365 وPower Platform. نحن نساعد الشركات على تطوير علاقات أفضل مع عملائها من خلال قوة تسويق الرسائل النصية وMicrosoft Power Automate.
Global Message Services
gms.net
تعد خدمات الرسائل العالمية (GMS) مزود خدمة الاتصالات الموثوق به للمؤسسات ومشغلي الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم. يتيح حل CPaaS من GMS للعلامات التجارية توحيد اتصالات العملاء متعددة القنوات عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة ومنصة الخدمة الذاتية. واستكمالًا لذلك، هناك روبوتات محادثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومنصة CCaaS التي تمكن العلامات التجارية من بناء اتصالات جذابة ثنائية الاتجاه على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في أي نقطة اتصال، مما يعزز تجربة العملاء بشكل كبير. باعتبارها شريكًا قيمًا لمشغلي الهاتف المحمول، تعمل GMS على تعزيز أعمال المراسلة الخاصة بهم وحماية الإيرادات من خلال تحسين تبادل حركة المرور A2P وP2P وP2A، مع منع الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة والصوت. تأسست GMS في عام 2006، وهي الشركة الرائدة وسفيرة الصناعة للمراسلة الآمنة والشرعية والشفافة. يقع مقرها الرئيسي في بار، سويسرا، ولها مكاتب إقليمية في جميع أنحاء العالم.
Makerobos
makerobos.com
في Makerobos، نقوم بتكوين علاقات تجارية عميقة الجذور، ونقدم المشورة لعملائنا خلال رحلة الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم بدءًا من الإستراتيجية والابتكار وحتى النشر. نحن ملتزمون بتنمية قدرات الذكاء الاصطناعي الداخلية لعملائنا. نحن نساعدهم على تحويل بياناتهم الفريدة وخبراتهم التنظيمية إلى أصول ملكية فكرية قيمة. نحن نستفيد من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأفضل في فئتها. تحظى MakeRobos بثقة العديد من الشركات العالمية الرائدة، وهي شركة AIaaS الأسرع نموًا
JeffreyAI
jeffreyai.com
JeffreyAI عبارة عن منصة مشاركة ذكية تساعد الشركات النامية على تسريع النمو من خلال أتمتة مهام المبيعات والتسويق وخدمة العملاء. بصفته مدير علاقات العملاء، تمت برمجة JeffreyAI لتوفير وقتك وإنقاذ الإيرادات المفقودة وتحفيز المبيعات. تتضمن الميزات ما يلي: -تكامل Outlook وGMail خارج الصندوق -واجهة مستخدم نظيفة وبديهية -تكامل VOiP -إدارة البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق -لوحات المعلومات -وضع حماية تدفق المبيعات لمساعدتك في بناء استراتيجية التنقيب المثالية التي ولدت من Carbon and Finch a استشارات تكنولوجيا المعلومات الناجحة، فهي تشكل جزءًا أساسيًا من عرض تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بهم لمساعدة فرق المبيعات على مستوى العالم على إدارة خطوط الأنابيب الخاصة بهم والبقاء في المهمة. لمزيد من المعلومات أو لطلب المشورة بشأن عمليات المبيعات الحالية، اتبع الرابط أدناه.
Voxie
voxie.com
Voxie هي الشركة الرائدة في مجال تسويق النصوص التحادثية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتي تساعد العلامات التجارية المتخصصة في مجال البيع بالتجزئة والخدمات والمطاعم على التواصل مع عملائها والتعلم منهم لتحقيق المزيد من الإيرادات بشكل ملحوظ. لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.voxie.com.
Routee
routee.net
Routee هي شركة رائدة في مجال توفير الاتصالات السحابية التي تقوم بتصميم وتطوير وتوزيع حلول أتمتة الويب وواجهة برمجة التطبيقات المتقدمة. ومن خلال منصتها القوية وواجهة برمجة التطبيقات (API) القابلة للتطوير، فإنها تساعد الشركات وشركات البيع بالتجزئة ومقدمي الخدمات حول العالم على التواصل بشكل فعال مع جمهورهم المستهدف. مدعومًا بالبنية التحتية القوية لشركة AMD Telecom، توفر Routee مجموعة أدوات مشاركة قوية لشركائها العالميين الموثوقين وبعض الشركات الأكثر شهرة في Fortune 500. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها مع Routee؟ - الرسائل القصيرة انشر رسالتك بكفاءة في جميع أنحاء العالم باستخدام خدمات الرسائل القصيرة التي يوفرها Routee. الرسائل النصية القصيرة التسويقية، الرسائل النصية القصيرة الخاصة بالمعاملات، الرسائل النصية القصيرة في الاتجاهين، المصادقة الثنائية عبر الرسائل النصية القصيرة، استطلاع الرسائل النصية القصيرة، رسائل الوسائط المتعددة المجمعة، مرسل الرسائل القصيرة الذي تم التحقق منه. -VOICE اسمح للأشخاص بسماع صوت عملك من خلال خيارات VoIP العديدة. ارفع مستوى علامتك التجارية من خلال البث الصوتي، والصوت ثنائي الاتجاه، والنقر للاتصال، وتحويل النص إلى كلام، والرد الآلي السحابي، والمصادقة الثنائية العامل. -البريد الإلكتروني اكتشف خدمة البريد الإلكتروني التي تناسبك، وقم بتخصيصها وتحقيقها. البريد الإلكتروني الترويجي، البريد الإلكتروني للمعاملات، التحقق من البريد الإلكتروني. أي واحد تحتاج؟ -تطبيقات المراسلة يمكنك الوصول إلى عملائك من خلال المزيد من الرسائل التفاعلية وزيادة إيراداتك. تفاعل معهم عبر Viber وRCS وFacebook وTelegram وWhatsApp. -NUMBERS احصل على السعر المميز الخاص بك أو الأرقام المجانية، والتحقق من صحة قائمة جهات الاتصال الخاصة بك ومنع الاحتيال المرتبط بالمكالمات. تشتمل منصة الاتصالات المتقدمة هذه على أرقام افتراضية، والتحقق من صحة الأرقام، والبحث عن الأرقام، والمكالمات الفائتة، وإخفاء المكالمات، والأرقام المجانية. -المصادقة الثنائية أضف طبقة ثانية من الأمان إلى عملك من خلال الاستفادة من مزيج من مكونين مختلفين. منع المحتالين من الوصول إلى معلوماتك أو تطبيقاتك أو برامجك الحساسة. استخدمه من بين المصادقة الثنائية مع خيار الرجوع أو الرسائل النصية القصيرة أو الصوت أو فايبر أو المكالمات الفائتة.
Connectly.ai
connectly.ai
يتيح Connectly للشركات إمكانية إنشاء وإرسال حملات تسويقية تلقائية وتفاعلية وشخصية بسهولة عبر WhatsApp على نطاق واسع. وهذا يعزز المحادثة الثنائية (على عكس الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني)، حيث يمكن للعملاء المحتملين والعملاء اختيار رحلة الشراء الخاصة بهم، مما يزيد من المشاركة إلى جانب التحويلات. تعمل Connectly أيضًا على مركزية اتصالات العملاء في صندوق بريد وارد موحد - عبر WhatsApp وSMS وFacebook Messenger وInstagram - مما يتيح للشركات تقسيم جمهورها إلى شرائح واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات بناءً على تقاريرها الذكية.
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai عبارة عن منصة لتحويل العملاء المحتملين تعمل على تحويل العملاء المحتملين الجدد إلى فرص جاهزة للمبيعات من خلال المحادثات الفورية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والمدعومة بالبشر. يتم إنفاق مليارات الدولارات على العملاء المحتملين، ولكن يتم الاستجابة فعليًا لـ 27% منهم فقط، وقد برزت Verse.ai كحل تقني فعلي للمشكلة الأكثر إلحاحًا لكل شركة: استجابة العملاء المحتملين ومتابعتهم. تزداد احتمالية تحويل العملاء المحتملين بمقدار 21 مرة بسبب سرعة استجابة Verse.io للعملاء المحتملين متعددة الأوجه. من خلال غرس التكنولوجيا المبتكرة مع الخبرة الصناعية، طورت Verse.ai الصيغة المثالية لتقليل الوقت الذي تقضيه في غربلة العملاء المحتملين عبر الإنترنت، وبالتالي تمكين مندوبي المبيعات من زيادة تركيزهم على العملاء المحتملين الجديين وزيادة معدلات التحويل الخاصة بهم بما يصل إلى 300%. المنصة متاحة على أساس الاشتراك. تعمل منصة Verse.ai مع جميع أنواع العملاء المحتملين والمصادر وإدارة علاقات العملاء، وتقوم تلقائيًا بتوجيه العملاء المحتملين بمجرد استلامهم. على عكس حلول مشاركة العملاء المحتملين الثابتة، يستخدم Verse.io مزيجًا مثاليًا من الأتمتة واللمسة البشرية والنصوص المثبتة للاتصال الفوري بكل عميل متوقع وفحصهم بدقة. علاوة على ذلك، يوفر Verse.io لفرق المبيعات التحكم الكامل في عملية مشاركة العميل المتوقع: التفضيلات المخصصة، والوصول إلى المحادثة في الوقت الفعلي، والقدرة على تمرير جميع بيانات المشاركة مرة أخرى إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. بمجرد اعتبار العميل المتوقع مؤهلاً، يتم إعادته إلى مندوب المبيعات. ويتم إنجاز عملية التسليم هذه إما من خلال النقل المباشر أو عن طريق حجز موعد مباشرةً في تقويم مندوب المبيعات. يعمل Verse.io كامتداد لفريقك - سواء بالروح أو بالاسم. ونتيجة لذلك، يتم إنشاء تجربة سلسة للشركة والعميل المحتمل.
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo عبارة عن مجموعة كاملة من أتمتة التسويق وخيار إدارة علاقات العملاء (CRM) للمستشارين والشركات الصغيرة. لقد قمنا بإعادة "العلاقة" إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) من خلال التواصل عبر القنوات الشاملة ووسائل التواصل الاجتماعي. الرسائل النصية والفيديو والمكالمات والبريد الإلكتروني والتواصل الاجتماعي - افعل كل ذلك في Bonzo.
Whisbi
whisbi.com
توفر Whisbi منصة مبيعات وتسويق محادثة عبر الهاتف المحمول للمؤسسات B2C. يخلق حلنا فرصة لمحترفي المبيعات والتسويق لزيادة تحويل المبيعات وتحسين المشاركة المباشرة وتوفير تجربة عملاء مميزة عبر الإنترنت. يجمع Whisbi جميع قنوات الاتصال مثل مكالمات الفيديو أو الدردشة أو chatbot أو النقر للاتصال أو مكالمة هاتفية تقليدية في واجهة مستخدم مركزية واحدة تعتمد على البيانات لعملائك. يوفر Whisbi، المعزز بمحرك ذكاء الأعمال، القناة المناسبة للعميل المناسب في الوقت المناسب. يتكامل حل Whisbi بسهولة مع البنى التحتية الحالية، بدءًا من مراكز الاتصال إلى المتاجر الفعلية وصالات العرض الافتراضية. يوفر التضمين البسيط للحل على مواقع الويب القدرة على قيادة تجربة عملاء متعددة القنوات حقًا تعمل على زيادة معدلات التحويل عبر الإنترنت بشكل كبير. نحن نقدم منصة محادثة عالمية المستوى للمبيعات والتسويق، ونستطيع مشاركة الرؤى والخبرات الخاصة بالصناعة. لدينا خبرة لا مثيل لها في العمل بشكل وثيق مع المؤسسات العالمية في مجالات الاتصالات والسيارات والسفر والتأمين والخدمات المصرفية. تمكنت حلولنا من: * 700 مليون ظهور * 47 مليون نقرة، * 18 مليون طلب مكالمات، * 10 مليون محادثة حتى الآن، قمنا بتسليم أكثر من 1.5 مليون مبيعات لعملائنا على مستوى العالم. ونحن بدأنا للتو! تضع Whisbi التفاعلات البشرية في قلب تجربة العملاء عبر الإنترنت وتزيد من عائد الاستثمار لحملات التسويق الرقمي. فهو يتيح للعلامات التجارية الاستفادة بشكل أفضل من حركة المرور على مواقعها على الويب، وزيادة نقاط NPS الخاصة بها، والتمييز من خلال تجربة العملاء، وبيع المزيد عبر الإنترنت. نحن نتكامل مع أفضل حلول التسويق والمبيعات بما في ذلك Salesforce وGoogle Adwords وGoogle Analytics وAdobe Marketing Cloud، مما يساعد على تقديم رؤى أكثر قوة حول رحلة العميل الكاملة. في جوهر الأمر، تعمل Whisbi على تمكين فرق التسويق والمبيعات الحديثة من تقديم تجارب متعددة القنوات تدعم وتكمل أنظمة التجارة الرقمية الحالية.
SocialNowa
socialnowa.io
SocialNowa Chatbot عبارة عن أداة أتمتة Messenger Chatbot وInstagram DM. إنها واحدة من أفضل أدوات أتمتة chatbot المتوفرة في السوق. لديها بعض الميزات الإضافية التي تنفرد بها SocialNowa ولا يقدمها العديد من منافسيها. مثل قائمة جهات الاتصال/المشتركين غير المحدودة، والروبوتات المتعددة، والجدول الزمني لوسائل التواصل الاجتماعي. مع SocialNowa Chatbot، أصبح من السهل جعل Chatbot Funnels أمرًا سهلاً ويساعد في تحويل الصفقات بسرعة كبيرة. تجعل الأداة من السهل جدًا على رواد الأعمال بيع المنتج أو الخدمات داخل برنامج الدردشة الآلي من خلال تكامله مع العديد من بوابات الدفع. كما أنها تساعد في زيادة مبيعات المنتجات وتساعد العملاء في العثور على المنتج المناسب داخل Facebook Messenger وInstagram DMs. يتيح SocialNowa للشركات إمكانية الإجابة تلقائيًا على أسئلة المنتج، وإنشاء اختبارات المنتج، وإرسال العملاء إلى نقطة الشراء. يمكن أن يساعد SocialNowa Chatbot في خفض تكاليف اكتساب العملاء بشكل كبير. تشمل الميزات الأخرى - Facebook Messenger Bot Instagram DM Automation Instagram Auto Comment - الرد على تعليق Facebook التلقائي - الرد على ميزة التجارة الإلكترونية متجر المنتجات الرقمية جدولة الوسائط الاجتماعية أداة إنشاء التدفق المرئي والسحب والإسقاط بث المشتركين ميزة الدردشة المباشرة ميزة Messenger الاشتراك في النموذج قوالب Chatbot مقارنة موقع الويب ( قادم) بحث Hashtag (قادم) Facebook Interest Explorer (قادم) مدير GMB (قادم) تحليلات رؤى البيانات ورقة Google المتكاملة
Dashly
dashly.io
Dashly عبارة عن منصة تسويق محادثة. فهو يساعد أكثر من 700 شركة SaaS وEdTech على زيادة التحويلات والإيرادات من خلال تحويل كل تفاعل مع العملاء إلى محادثة بين شخص وآخر. ضعها على مستوى آخر مع جدولة المكالمات ومكالمات الفيديو. باستخدام الرسائل الاستباقية وبرنامج الدردشة الآلي والنوافذ المنبثقة، يمكنك جذب المزيد من العملاء المحتملين وتأهيلهم. يتم جمع العملاء المتوقعين في نظام إدارة علاقات العملاء الإلكترونية (eCRM) وتقسيمهم إلى شرائح - وهذه هي الطريقة التي تبدأ بها التسويق عبر البريد الإلكتروني. إدارة كل من الاتصالات اليدوية والمشغلة - وهي متاحة مع رسائل الدردشة المباشرة والنوافذ المنبثقة ورسائل البريد الإلكتروني. الميزات: - التقاط العملاء المحتملين باستخدام chatbot المصمم في Chatbot Builder سهل الاستخدام؛ - تخزينها وإدارتها في نظام إدارة علاقات العملاء الإلكترونية (eCRM)؛ - تتبع تصرفات زوار موقعك. - تقديم أفضل العروض باستخدام النوافذ المنبثقة. - التكامل مع الخدمات المفضلة لديك. - الحصول على جميع رسائل الزوار في لوحة إدارة واحدة؛ - الرد على زوار موقعك في الدردشة المباشرة للحصول على الدعم المثالي؛ - زيادة التحويلات مع رسائل البريد الإلكتروني التي تم تشغيلها؛ - تحليل مسارات بناء الأداء الخاص بك.
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال أتمتة مبيعات الذكاء الاصطناعي ومنصة التنقيب عن بيانات B2C. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: تحديد زوار موقع الويب المجهولين لديك عن طريق البريد الإلكتروني، وأدوات أتمتة التواصل مع المبيعات، والتكامل مع الآلاف من أدوات إنتاجية الأعمال، ومئات الملايين من سجلات المستهلكين لإنشاء حملات تواصل عبر البريد الإلكتروني لأي جمهور. يتم استخدام عمليات أتمتة التواصل مع مبيعات Customers.ai من قبل أكثر من مليون شركة حول العالم، عبر كل قطاع أعمال وبلد في العالم.
Verint
verint.com
تساعد Verint العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم على بناء علاقات دائمة مع العملاء من خلال ربط العمل والبيانات والخبرات عبر المؤسسة. ومن خلال هذا النهج، يمكن للعلامات التجارية التنقل والازدهار أثناء تكيفها مع مستقبل العمل، والقضاء على أوجه القصور الناتجة عن صوامع التنظيم والبيانات، وتقديم تجارب مختلفة باستمرار على نطاق واسع عبر كل تفاعل. تساعد حلول Verint العلامات التجارية على سد الفجوة التي تنشأ عندما تفتقر إلى الموارد المطلوبة لتقديم تجارب تلبي توقعات العملاء. يساعدهم سد فجوة القدرة على المشاركة ™ على بناء علاقات دائمة مع العملاء وتحقيق نتائج أعمال حقيقية. تعتمد منصة Verint Customer Engagement على أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي والتحليلات والتكامل المفتوح وعلم مشاركة العملاء لتلبية تفاعلات ومتطلبات المستهلكين المتزايدة والمتغيرة باستمرار. إنهم يساعدون عملائهم على تحقيق قيمة أكبر من استثماراتهم التكنولوجية من خلال العمل بشكل وثيق مع نظام بيئي واسع من الحلول والشركاء. مع Verint، يمكن للعلامات التجارية أخيرًا إطلاق العنان لإمكانات مشاركة العملاء في كل مجال من مجالات العمل لتقديم تجارب متميزة باستمرار لعملائها وموظفيها، والقيام بذلك على نطاق واسع لتحقيق نتائج أعمال ملموسة. الحضور العالمي • يقع المقر الرئيسي في ميلفيل، نيويورك، ولها أكثر من 40 مكتبًا حول العالم • مدعوم من 4500 متخصص متخصص وشبكة شركاء عالمية سد فجوة القدرة على المشاركة تواجه العلامات التجارية اليوم تحديًا يتمثل في تقديم تجارب عالية الجودة للعملاء عبر العشرات من قنوات المشاركة، ومئات رحلات العملاء، وملايين التفاعلات - كل ذلك مع نفس الفريق والموارد. وينتج عن هذا فجوة في القدرة على المشاركة. إن حلول Verint موجهة بشكل فريد نحو سد هذه الفجوة.
Table Duck
tableduck.com
Table Duck عبارة عن منصة سحابية لإدارة محادثات العملاء وأتمتتها، كل ذلك من صندوق بريد واحد. فهو يسمح للشركات بتقديم دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وزيادة درجات CSAT. تجمع قنوات المراسلة مثل الدردشة المباشرة والبريد الإلكتروني وقنوات المراسلة الاجتماعية مثل Facebook Messenger معًا في مكان واحد. يوفر برنامج الدردشة الآلي غير المكتوب والمعتمد على الذكاء الاصطناعي تفاعلات طبيعية تشبه التفاعلات البشرية مع العملاء. تتيح النماذج المدربة مسبقًا سهولة التنفيذ خلال دقائق. اللغات المدعومة هي الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والهولندية والسويدية.
ShopPop
shoppop.com
يجعل ShopPop من Messenger قناة تسويقية قوية لشركتك من خلال بدء المحادثات وتشغيلها تلقائيًا على نطاق واسع. عندما تقوم بربط ShopPop بعملك، ستزيد من جمهورك وتتعامل مع جميع المحادثات في صندوق بريد وارد واحد وتعيد إشراكهم للحصول على المزيد من المبيعات وتوليد عملاء محتملين أفضل.
Senter
senterhq.com
Senter هو برنامج بسيط لإدارة المراجعة والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة يتصل بالتطبيقات اليومية. إنه سهل الإعداد وسريع التكامل وسهل إرسال حملات تسويقية قوية عبر الرسائل النصية القصيرة.
OmniOmni
omniomni.io
OmniOmni هي خدمة لدعم العملاء والمبيعات عبر برامج المراسلة مثل WhatsApp وTelegram وFacebook Messenger وInstagram وViber والدردشة عبر الإنترنت.
ManyChat
manychat.com
Manychat هي المنصة رقم 1 متعددة القنوات للعلامات التجارية D2C ومتاجر البيع بالتجزئة والمؤسسات غير الربحية والمطاعم وشركات العقارات في العالم. تأسست شركة Manychat في عام 2016، وهي تدير أكثر من مليار محادثة سنويًا ويتم استخدامها في أكثر من 190 دولة. إشراك عملائك على الفور. قم بأتمتة المحادثات التفاعلية في رسائل Instagram Direct وFacebook Messenger وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة لتنمية علامتك التجارية. سواء كنت تتطلع إلى جذب المزيد من العملاء المحتملين، أو أتمتة حملاتك، أو تحسين رضا العملاء عن طريق زيادة أوقات اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، فإن Manychat لديه كل الأدوات اللازمة لحل الاحتياجات التسويقية لشركتك. هذا هو التسويق عبر الدردشة وما هو Manychat.
Sender
sender.net
تتمثل نقاط القوة الرئيسية لـ Sender في إمكانية تسليم البريد الإلكتروني العالية وسهولة الاستخدام الحائزة على جوائز والقدرة على تحمل التكاليف التي لا مثيل لها. تم تصميم Sender خصيصًا للتجارة الإلكترونية والمدونين مع الكثير من الميزات الإضافية، ولكنه يناسب تمامًا جميع أنواع الأعمال - بدءًا من الشركات الفردية وحتى الشركات المتوسطة والكبيرة. من خلال عمليات التكامل المخصصة لمنصات التجارة الإلكترونية، يمكنك ببساطة إضافة منتجات إلى رسائلك الإخبارية عن طريق نسخ ولصق عنوان URL الخاص بالمنتج، وسيقوم المرسل تلقائيًا باستخراج صور المنتج وأوصافه وأسعاره والمزيد. يمكن للمدونين ومسوقي المعلومات استخدام ميزات الأتمتة الشاملة لـ Sender ومشاركة الرسائل الإخبارية مع متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي وتتبع النتائج. علاوة على ذلك، يقدم Sender العديد من الميزات الإضافية للمساعدة في الوصول إلى أفضل نتائج تسويقية من خلال إيقاف إشعارات الدفع، وتسلسلات البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات والآلية، وتكاملات واجهة برمجة التطبيقات، وأداة إنشاء نماذج الاشتراك بالسحب والإفلات سهلة الاستخدام. كل هذه الميزات متوفرة في جميع خطط المرسل، بما في ذلك خطة مجانية للأبد سخية، والتي تسمح بإرسال ما يصل إلى 15000 بريد إلكتروني إلى 2500 مشترك كل شهر.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox هو حل اتصالات شامل مصمم لتعزيز مشاركة العملاء وتبسيط عمليات المبيعات من خلال استخدام WhatsApp Business APIs. تتيح هذه المنصة للشركات تحويل تفاعلات العملاء إلى رؤى قابلة للتنفيذ، وذلك باستخدام WhatsApp Chatbots المتقدمة لتسهيل الاتصال السلس. ومن خلال الاستفادة من هذه الأدوات، يمكن للمؤسسات إدارة استفسارات العملاء بكفاءة، وتوليد عملاء محتملين، وفي النهاية دفع نمو المبيعات. تستهدف شركة Gallabox في المقام الأول الشركات التي تسعى إلى تحسين استراتيجيات التواصل مع العملاء لديها، وهي تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من الصناعات. تتيح واجهته سهلة الاستخدام وصندوق البريد الوارد المشترك متعدد الوكلاء للفرق التعاون بفعالية، مما يضمن عدم ترك أي استفسار من جانب العميل دون إجابة. تعد المنصة مفيدة بشكل خاص للشركات التي تعتمد بشكل كبير على تفاعل العملاء، مثل التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات وفرق دعم العملاء. باستخدام Gallabox، يمكن للشركات تنفيذ حملات WhatsApp بالتنقيط وبث الرسائل المصممة خصيصًا لشرائح محددة من الجمهور، مما يعزز جهودها التسويقية ويحسن الاحتفاظ بالعملاء. إحدى الميزات البارزة في Gallabox هي قدرات التكامل الخاصة به. توفر المنصة خيارات توصيل وتشغيل مباشرة تسمح للشركات بالاتصال بالأنظمة الحالية وأدوات إدارة علاقات العملاء (CRM). يتضمن ذلك منصات شائعة مثل Zoho وShopify وWooCommerce وWix وWebEngage وRazorpay وShirocket. من خلال دمج WhatsApp في سير العمل الحالي، يمكن للشركات تبسيط العمليات وضمان تجربة متماسكة للعملاء عبر جميع نقاط الاتصال. بالإضافة إلى ذلك، تلعب Chatbots الخاصة بـ WhatsApp من Gallabox دورًا حاسمًا في أتمتة تفاعلات العملاء. يمكن لهذه الروبوتات الذكية التعامل مع مجموعة متنوعة من المهام، بدءًا من الإجابة على الأسئلة المتداولة وحتى توجيه العملاء خلال عملية الشراء. وهذا لا يقلل من عبء العمل على الوكلاء البشريين فحسب، بل يضمن أيضًا حصول العملاء على استجابات في الوقت المناسب، مما يعزز الرضا العام. تعمل القدرة على تحويل المحادثات إلى إجراءات ذكية على تمكين الشركات من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وتصميم عروضها لتلبية احتياجات العملاء. بشكل عام، يوفر Gallabox حلاً قويًا للشركات التي تتطلع إلى تسخير قوة WhatsApp لمشاركة العملاء. بفضل تركيزها على سهولة الاستخدام ومرونة التكامل وقدرات التشغيل الآلي، تبرز Gallabox كأداة قيمة للمؤسسات التي تهدف إلى تحسين استراتيجيات الاتصال الخاصة بها وزيادة نمو المبيعات.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
WotNot
wotnot.io
تعمل WotNot على أتمتة تفاعلات عملائك على نطاق واسع باستخدام برامج الدردشة الآلية. قم بحل تحديات الأعمال مثل الحصول على المزيد من العملاء المحتملين، وحجز المزيد من المواعيد، وتوسيع نطاق دعم العملاء لديك باستخدام برامج الدردشة الآلية المتطورة. يستخدم العملاء WotNot لتوفير تجربة عملاء مخصصة لعملائهم الحاليين أو المستقبليين، وهي متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتستجيب على الفور، وموثوقة تمامًا، وتتحدث لغة العميل. أضف روبوت الدردشة إلى أي قطاع مثل العقارات والتأمين والمالية والرعاية الصحية والسيارات وإدارة العلاقات مع الخدمات المصرفية والسلع الاستهلاكية والتصنيع والتعليم لتلبية حالات الاستخدام المتعددة. باستخدام WotNot's No-code Bot Builder، يمكنك إنشاء الروبوتات بسهولة إلى حد ما باستخدام أداة إنشاء مرئية بديهية. قم بإدارة عدة روبوتات لأنشطة مختلفة بناءً على المشغلات والشروط التي تحددها. كما تقدم WotNot خدمة مخصصة لك، حيث يفهم فريقنا من خبراء تصميم المحادثة ذوي الخبرة احتياجاتك وينشئون بعناية تدفق محادثة يتوافق مع احتياجات عملك ويستمرون في تحسين التدفق من خلال مراجعة النتائج. انضم إلى أكثر من 3000 شركة في جميع أنحاء العالم تثق في WotNot من خلال تفاعلات عملائها.
Userlike
userlike.com
يعد Userlike هو الحل البرمجي الرائد لمراسلة العملاء وأتمتة الدعم في ألمانيا. إنه حل مراسلة موحد يتيح للشركات تلقي الرسائل من قنوات مختلفة في صندوق بريد مركزي واحد. يتم تلقي جميع الطلبات عبر الدردشة على موقع الويب وWhatsApp وFacebook Messenger وTelegram والمزيد مباشرة في مركز رسائل Userlike. يقدم Userlike برنامج مراسلة موقع ويب حديثًا لجذب العملاء المحتملين والمتابعة مع العملاء. يتم دعم فرق خدمة العملاء بميزات الخدمة الاحترافية مثل الرسائل الصوتية والترجمات المباشرة والتوجيه الذكي. بالنسبة للطلبات المعقدة، يمكن لوكلاء الخدمة التبديل بسهولة من الدردشة إلى مكالمة فيديو تعتمد على المتصفح، والتي تتضمن مشاركة الشاشة. باستخدام AI Automation Hub الخاص بـ Userlike، يمكنك إنشاء روبوتات دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وصفحات الأسئلة الشائعة الذكية ونماذج اتصال تفاعلية في بضع خطوات فقط لأتمتة حوالي 70% من خدمة العملاء الرقمية الخاصة بك. للحصول على نتائج أفضل، اختر تكامل GTP-4 الذي يضيف مهارات أقوى نموذج لغة كبير في العالم إلى دعم العملاء لديك. يتيح ذلك لبرنامج الدردشة الآلية الجمع بين الإجابات من قاعدة معارفك بشكل إبداعي ومنح العملاء إجابات فردية. يتذكر روبوت دعم الذكاء الاصطناعي أيضًا سياق الدردشة بحيث يتم تصنيف أسئلة المتابعة والإجابة عليها بشكل صحيح. تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات chatbot الخاصة بـ Userlike أيضًا دمج برامج الدردشة الموجودة لديك في البرنامج. منذ تأسيس Userlike منذ أكثر من 10 سنوات، كانت حماية البيانات دائمًا أولوية قصوى. يتم تخزين جميع البيانات بشكل آمن على خوادم ألمانية مما يجعل Userlike حل مراسلة العملاء متوافقًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات. بفضل البنية التحتية الآمنة للبيانات والميزات الخاصة، يضمن Userlike حماية البيانات وأمنها لعملائك وموظفيك وشركتك ككل. يعد Userlike مناسبًا لجميع أحجام الشركات لأن البرنامج مرن ويتكيف مع احتياجاتك وأهدافك. تعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وكذلك الشركات الكبيرة مثل Toyota وHermes، بالفعل على Userlike.
Terminus
terminusplatform.com
الطريقة القديمة لفعل الأشياء لم تعد تعمل بعد الآن. ولا يمكنك أن تتخلف عن الركب. لقد تطورت استراتيجيات B2B وتغيرت قواعد اللعبة. أنت بحاجة إلى المنصة والخبراء وأدلة اللعب التكتيكية للوصول إلى حيث يجب أن يكون عملك، خاصة مع الضغط المتزايد لتكون أكثر كفاءة مع كل دولار. Terminus هي منصة مصممة لنجاحك. فهو يساعد فريقك على تلبية الحسابات طوال دورة حياتها بأكملها، فأنت بحاجة إلى نظام أساسي متأصل في بيانات الطرف الأول يحيط بالمشترين بتجارب رقمية جذابة بدءًا من الحصول على الحساب وحتى التوسع والتجديد. تم تصميم محركنا لتعزيز عائد الاستثمار، وتقليل الاحتيال، وإعطاء الأولوية لسلامة العلامة التجارية، وتحويل النية إلى رؤى ذات صلة وقابلة للتنفيذ لفرق GTM.
Spike
spikenow.com
يعمل Spike على حل فوضى التواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني والدردشة الجماعية والمستندات التعاونية والاجتماعات في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة أفضل للبريد الإلكتروني مع تطبيق البريد الإلكتروني للمحادثة من Spike والذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى دردشة. إنه يشبه وجود منصة مراسلة فائقة الشحن تعطي الأولوية لرسائلك الأكثر أهمية، حتى تتمكن من التركيز على الأشياء الأكثر أهمية. استخدم بريدك الإلكتروني الحالي واستمتع بتجربة بريد إلكتروني خالية من الفوضى. سبايك للفرق: وضوح التواصل للفرق! يقدم Spike مجموعة إنتاجية شاملة للفرق. فهو يجمع بين الدردشة الجماعية والبريد الإلكتروني واجتماعات الفيديو وأدوات الذكاء الاصطناعي والمستندات التعاونية في موجز موحد. تواصل وتعاون بسهولة مع الفرق الداخلية وأصحاب المصلحة الخارجيين، بما في ذلك الزملاء والشركاء والعملاء والموردين، سواء كانوا يستخدمون Spike أم لا. Spike هي أول خدمة بريد إلكتروني للأعمال مصممة للتفاعلات الجماعية الهادفة. حافظ على اتساق العلامة التجارية باستخدام مجال البريد الإلكتروني الخاص بك أو شراء نطاق مخصص من Spike. استمتع بالبريد الإلكتروني والرسائل الآمنة والموثوقة والقابلة للأرشفة والتي تضمن التواصل السلس.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – قم بزيادة مبيعاتك عبر الإنترنت من خلال المحادثات! أتمتة المبيعات مع Smartsupp. نحن نقدم كل ما تحتاجه لتنمية مبيعاتك عبر الإنترنت: الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة LeadGen والدردشة المباشرة وغير ذلك الكثير الذي يمكنك استخدامه لجذب زوار موقعك في الوقت المناسب. وتحويلهم إلى عملاء مخلصين في أي وقت من الأوقات. يعد Smartsupp واحدًا من حلول الدردشة وروبوتات الدردشة الرائدة والأكثر موثوقية في العالم، ويعمل حاليًا على تعزيز أكثر من 100000 متجر ويب وموقع ويب.
Pypestream
pypestream.com
Pypestream عبارة عن منصة أتمتة للخدمة الذاتية تعمل على تغيير كيفية مشاركة الشركات وتمكين عملائها. تأسست منصتنا الرقمية في عام 2015 مع الإيمان بأن العملاء يستحقون الأفضل، وتوفر خدمة عملاء استثنائية على أي قناة وفي أي وقت. نحن نقدم خدماتنا للعملاء في العديد من الصناعات، وفي المقام الأول الشركات المدرجة في قائمة Fortune 500، والذين يكرسون جهودهم لتقديم تجارب إيجابية للعملاء. تخدم Pypestream الشركات متوسطة الحجم في مجموعة متنوعة من الصناعات، مثل التأمين والرعاية الصحية والسفر والاتصالات والبث المباشر والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية، والتي تلتزم بتقديم تجارب استثنائية للعملاء.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Messagely
messagely.com
برنامج دعم العملاء ومنصة الرسائل من خلال Messengerly. قم بإجراء محادثات أكثر فائدة مع العملاء الأكثر سعادة وتنمية أعمالك بشكل أسرع.
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