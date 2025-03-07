برامج ذكاء المحادثة - التطبيقات الأكثر شعبية - الولايات المتحدة

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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برنامج ذكاء المحادثة عبارة عن مجموعة من الأدوات والتقنيات المصممة لتفسير اللغة البشرية والرد عليها. من خلال الاستفادة من معالجة اللغات الطبيعية (NLP)، والتعلم الآلي، وتحليلات البيانات، يمكن لهذا البرنامج فهم سياق المحادثات والفروق الدقيقة فيها، مما يجعل التفاعلات أكثر إنتاجية وثاقبة.
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AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon التي تقدم منصات الحوسبة السحابية عند الطلب وواجهة برمجة التطبيقات للأفراد والشركات والحكومات ، على أساس الدفع المقترن. توفر خدمات الويب الحوسبة السحابية هذه مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية التجريدية الأساسية والبناء والأدوات الحوسبة الموزعة. إحدى هذه الخدمات هي Amazon Compute Cloud (EC2) ، والتي تتيح للمستخدمين الحصول على مجموعة افتراضية من أجهزة الكمبيوتر المتوفرة في كل وقت ، عبر الإنترنت. يحاكي إصدار AWS من أجهزة الكمبيوتر الافتراضية معظم سمات الكمبيوتر الحقيقي ، بما في ذلك وحدات المعالجة المركزية للأجهزة (وحدات المعالجة المركزية) ووحدات معالجة الرسومات (GPUs) للمعالجة ؛ ذاكرة محلية/رام ؛ تخزين القرص الصلب/SSD ؛ اختيار أنظمة التشغيل ؛ الشبكات وبرامج التطبيق التي تم تحميلها مسبقًا مثل خوادم الويب وقواعد البيانات وإدارة علاقات العملاء (CRM). يتم تنفيذ تقنية AWS في مزارع الخادم في جميع أنحاء العالم ، ويتم الحفاظ عليها من قبل شركة Amazon التابعة. تعتمد الرسوم على مجموعة من الاستخدامات (المعروفة باسم نموذج "الدفع As-you-go") أو الأجهزة أو نظام التشغيل أو البرامج أو ميزات الشبكات التي يختارها المشترك المطلوب متوفرًا وتكرارًا وأمنًا وخدمة الخدمة. يمكن للمشتركين دفع ثمن كمبيوتر AWS افتراضي واحد ، أو كمبيوتر فعلي مخصص ، أو مجموعات من أي منهما. كجزء من اتفاقية الاشتراك ، توفر Amazon الأمان لأنظمة المشتركين. تعمل AWS من العديد من المناطق الجغرافية العالمية بما في ذلك 6 في أمريكا الشمالية. Amazon Markets AWS للمشتركين كوسيلة للحصول على قدرة الحوسبة واسعة النطاق بسرعة أكبر وبثانية من بناء مزرعة خادم مادية فعلية. يتم وصف جميع الخدمات بناءً على الاستخدام ، ولكن كل خدمة تقيس استخدامها بطرق مختلفة. اعتبارًا من عام 2017 ، تمتلك AWS 34 ٪ من جميع السحابة (IAAS ، PAAS) في حين أن المنافسين الثلاثة القادمين Microsoft و Google و IBM لديهم 11 ٪ و 8 ٪ و 6 ٪ على التوالي وفقًا لمجموعة Synergy.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Google Cloud Platform
google.com
يعد Google Cloud Platform (GCP) ، المقدم من Google ، مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي ، مثل Google Search و Gmail و File Storage و YouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة ، يوفر سلسلة من الخدمات السحابية المعيارية بما في ذلك الحوسبة وتخزين البيانات وتحليلات البيانات والتعلم الآلي. يتطلب التسجيل تفاصيل بطاقة ائتمان أو حساب مصرفي. يوفر منصة Google Cloud البنية التحتية كخدمة ومنصة كخدمة وبيئات الحوسبة بدون خادم. في أبريل 2008 ، أعلنت Google App Engine ، وهي منصة لتطوير واستضافة تطبيقات الويب في مراكز البيانات التي تديرها Google ، والتي كانت أول خدمة حوسبة سحابية من الشركة. أصبحت الخدمة متاحة بشكل عام في نوفمبر 2011. منذ الإعلان عن محرك التطبيق ، أضافت Google خدمات سحابة متعددة إلى النظام الأساسي. يعد Google Cloud Platform جزءًا من Google Cloud ، والذي يتضمن البنية التحتية السحابية العامة لـ Google Cloud Platform ، بالإضافة إلى G Suite ، وإصدارات المؤسسات من Android و Chrome OS ، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لخدمات التعلم الآلي ورسم خرائط المؤسسات.
Verizon
verizon.com
Verizon هو مشغل شبكة لاسلكي أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل للاتصالات في Verizon تحت اسم Verizon Wireless.
Intercom
intercom.com
Intercom هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة عملاء سلسة عبر الأتمتة والدعم البشري ، مما يوفر زيادة رضا العملاء مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا حيث يتم حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم الإنسان ، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات العملاء ذات القيمة الأعلى. تعتمد أكثر من 25000 منظمة عالمية ، بما في ذلك شركة Atlassian و Amazon و Lyft Business ، على الاتصال الداخلي لتقديم تجارب مستخدم لا مثيل لها على أي نطاق. يتم استخدام منصة Intercom لإرسال أكثر من 500 مليون رسالة شهريًا وتمكين التفاعلات مع أكثر من 600 مليون مستخدم شهريًا نشطًا. تأسست في عام 2011 وبدعم من كبار أصحاب رأس المال الاستثماري ، بما في ذلك Kleiner Perkins و Bessemer Venture Partners و Social Capital ، Intercom في مهمة لجعل أعمال الإنترنت شخصية.
Zendesk
zendesk.com
Zendesk هو حل خدمة يعمل من الذكاء الاصطناعى يسهل إعداده واستخدامه وحجمه. يعمل Zendesk Solution خارج الصندوق ، ويسهل تعديله في حالة التغيير ، مما يمكّن الشركات من التحرك بشكل أسرع. تساعد Zendesk أيضًا الشركات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي المتطور لفرق الخدمة على حل مشكلات العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة. بنيت على مليارات من تفاعلات CX ، يمكن الاستفادة من Zendesk AI عبر تجربة الخدمة بأكملها من الخدمة الذاتية ، إلى الوكلاء ، إلى المشرفين ، لمساعدتك على النمو والعمل بفعالية على نطاق واسع. Zendesk يمكّن الوكلاء من الأدوات والرؤى والسياق الذي يحتاجونه إلى تقديم تجربة خدمة مخصصة على أي قناة ، سواء كانت رسائل اجتماعية أو هاتف أو بريد إلكتروني. يجمع Zendesk بين كل ما يحتاجه فريق الخدمة - بدءًا من المحادثات الشخصية وإدارة الحالات في كل مكان ، إلى تدفقات سير العمل التي تعمل بالطاقة AI ، وأتمتة ، وسوق مكون من 1200 تطبيق - يتم تحميصها جميعها تحت سقف واحد. وحلنا سهل التنفيذ والضبط على الطيران ، وتحرير الفرق من المطالبة بها والمطورين والشركاء باهظا لإجراء تغييرات مستمرة. في Zendesk ، نحن في مهمة لتبسيط تعقيد العمل وجعل من السهل على الشركات إنشاء اتصالات ذات معنى مع العملاء. من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبيرة ، نعتقد أن تجارب العملاء الذكية والمبتكرة يجب أن تكون في متناول كل شركة ، بغض النظر عن حجمها أو الصناعة أو الطموح. يخدم Zendesk أكثر من 130 ألف علامة تجارية عالمية عبر العديد من الصناعات بأكثر من 30 لغة. يقع Zendesk في سان فرانسيسكو ، ويدير مكاتب في جميع أنحاء العالم.
Writesonic
writesonic.com
تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتهم بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. إنها تمكن الجميع من كتابة أي شيء، والنشر في أي مكان، وتحسين المحتوى الخاص بهم بسهولة لا مثيل لها. يتكامل Botsonic، منشئ روبوتات الدردشة القوي القائم على الذكاء الاصطناعي، بسلاسة مع منصات مثل Slack وWhatsApp وTelegram وFB Messenger، مما يضمن إجراء محادثات متعددة القنوات دون انقطاع. كما أنه يوفر ميزة Human Hand-off، مما يسهل الانتقال السلس من التفاعلات الآلية إلى التفاعلات البشرية. ومن خلال تكامل Zapier، يقومون بأتمتة المهام وتبسيط سير العمل، مما يعزز مشاركة العملاء. Botsonic متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ويعد بتفاعلات آمنة مع العملاء. تهدف مجموعة الأدوات الخاصة بهم معًا إلى إعادة تعريف إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، مما يجعل Writesonic هو الحل الشامل لجميع احتياجاتك الرقمية.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
CustomGPT
customgpt.ai
تجربة فوائد الذكاء الاصطناعي المخصص مع CustomGPT: احصل على رؤى وحلول فريدة من نوعها مع الذكاء الاصطناعي المدرب على المحتوى الخاص بك
SiteGPT
sitegpt.ai
SitesGPT هو برنامج إنشاء مواقع على شبكة الإنترنت يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء مواقع الويب. يستغرق الأمر أقل من دقيقة واحدة للحصول على موقع الويب الاحترافي الخاص بك مجانًا تمامًا.
Tidio
tidio.com
Tidio هي شركة رائدة عالميًا في برامج خدمة العملاء. تتيح منصة Tidio سهلة الاستخدام لأكثر من 300000 شركة حول العالم تقديم دعم أكثر ذكاءً وأسرع لعملائها. من خلال مجموعة كاملة من حلول خدمة العملاء، تقدم Tidio الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وحجز التذاكر ووكلاء الدعم الافتراضيين الذين يدعمون الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في حل مشكلات العملاء وتحسين معدلات التحويل. يعمل برنامج Tidio عبر جميع أنظمة إدارة المحتوى الرئيسية ومنصات التجارة الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي. تأسست Tidio في عام 2013، وقد نمت لتضم أكثر من 180 موظفًا ولديها مكاتب في سان فرانسيسكو وشتشيتسين ووارسو. تخدم Tidio العملاء من جميع الأحجام في أكثر من 205 دولة، بما في ذلك Mercedes وShell وPraktiker. يتم عرض أداة الدردشة المباشرة الخاصة بـ Tidio بواسطة 510 مليون مستخدم فريد كل شهر.
ChatBot
chatbot.com
يتيح لك ChatBot إنشاء روبوتات الدردشة في دقائق معدودة باستخدام قوالب متنوعة وأتمتة المهام الرئيسية على الفور. يمكنك سحب العناصر الجديدة وإفلاتها بسهولة لتكييف أي قالب وفقًا لاحتياجاتك. ChatBot جاهز للعمل خارج الصندوق، بينما تساعدك خوارزميات الذكاء الاصطناعي على تحسين الاستجابات بمرور الوقت. صمم تجارب محادثة سلسة لبناء علاقات أفضل مع عملائك. أرسل استجابات ديناميكية تشجع العملاء على الدردشة والتفاعل. قم بمزج ومطابقة النصوص والصور والأزرار والردود السريعة لإظهار علامتك التجارية ومنتجاتك وخدماتك. استخدم ChatBot على منصات وقنوات مختلفة باستخدام التكامل بنقرة واحدة (Facebook Messenger، وSlack، وLiveChat، وWordPress، والمزيد). قم بتوصيل برنامج الدردشة الآلي الخاص بك بأي شيء يمكنك التفكير فيه باستخدام واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة وخطافات الويب وZapier.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – قم بزيادة مبيعاتك عبر الإنترنت من خلال المحادثات! أتمتة المبيعات مع Smartsupp. نحن نقدم كل ما تحتاجه لتنمية مبيعاتك عبر الإنترنت: الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة LeadGen والدردشة المباشرة وغير ذلك الكثير الذي يمكنك استخدامه لجذب زوار موقعك في الوقت المناسب. وتحويلهم إلى عملاء مخلصين في أي وقت من الأوقات. يعد Smartsupp واحدًا من حلول الدردشة وروبوتات الدردشة الرائدة والأكثر موثوقية في العالم، ويعمل حاليًا على تعزيز أكثر من 100000 متجر ويب وموقع ويب.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye هي منصة إدارة السمعة الرقمية وأعلى تصنيف من خلال العلامات التجارية المحلية والشركات متعددة الموقع. أكثر من 100000 شركة تستفيد من منصة Birdeye التي تعمل بمنظمة العفو الدولية للانخراط بسلاسة مع العملاء ، وقيادة الولاء ، والتفوق في أسواقها المحلية.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot عبارة عن روبوت دردشة لـ Twitch وYouTube وTrovo يسمح لك بأتمتة دردشة البث المباشر الخاصة بك مع الإشراف والميزات الجديدة، مما يسمح لك بقضاء المزيد من الوقت في ترفيه المشاهدين.
Helpwise
helpwise.io
إن الاحتفاظ بالعملاء لا يقل أهمية عن اكتساب عملاء جدد. يحقق العملاء المخلصون المزيد من الإيرادات ويجلبون لك إحالات بدون تكلفة. يعد تقديم خدمة عملاء جيدة جزءًا لا يتجزأ من الاحتفاظ بالعملاء. مع Helpwise، أصبحت إدارة خدمة العملاء أمرًا سهلاً. 1. قم بإعداد مركز خدمة العملاء الخاص بك حرفيًا في دقائق. 2. التواصل مع العملاء عبر جميع القنوات والتعاون مع فريقك. 3. إنشاء المساءلة مع عدم وجود المزيد من كلمات المرور المشتركة. 4. إعداد الخدمة الذاتية والأتمتة. 5. احصل على رؤى قابلة للتنفيذ حول تحسين إنتاجية الفريق ورضا العملاء. يتكامل Helpwise مع البريد الإلكتروني (فكر في support@، sales@، careers@ وما إلى ذلك)، والدردشة المباشرة، وWhatsApp، والرسائل النصية القصيرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمزيد. ابدأ مع Helpwise، أحد حلول خدمة العملاء التي تعمل على زيادة إيرادات عملك.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (أحد منتجات Freshworks Inc.) هو حل مشاركة محادثة يساعد الشركات على التفاعل مع العملاء عبر قنوات متعددة مثل الدردشة على الويب والبريد الإلكتروني والهاتف والقنوات الاجتماعية مثل WhatsApp وInstagram وiMessage. تقدم Freshchat أيضًا روبوتات دردشة أصلية تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي يمكن إنشاؤها بسهولة باستخدام أداة إنشاء بدون تعليمات برمجية، مما يساعد الشركات على تقديم خدمة ذاتية مخصصة على نطاق واسع. باستخدام أداة إنشاء رحلة Freshchat وأدلة التشغيل الجاهزة، يمكن للشركات البقاء في صدارة احتياجات عملائها ودعمهم بشكل استباقي كلما لزم الأمر. يوفر Freshchat أيضًا عرضًا شاملاً لسجل محادثات العميل والمعلومات الأخرى ذات الصلة، مما يجعل الوكلاء أكثر إنتاجية ويمكّنهم من تقديم تجارب مخصصة.
Cody
meetcody.ai
Cody هو مساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، ولكن مع ميزة إضافية تتمثل في القدرة على تدريبه على أعمالك وفريقك وعملياتك وبيانات العميل. يمكنك استخدام كودي كموظف لدعم فريقك بعدة طرق: * تقديم إجابات فورية لأسئلة العمل من خلال تحليل المستندات المتراكمة لشركتك والعمل كخبير في عملياتك. * تعزيز كفاءة الموظفين من خلال تقديم إجابات فورية وأفكار وأعمال جاهزة لمساعدة فريقك على العمل بشكل أكثر ذكاءً. * استكشاف المشكلات وإصلاحها واكتشاف الميزات المخفية لأدواتك الرقمية باستخدام وثائق الدعم. * تبادل الأفكار وتقديم اقتراحات مستمدة من سياق محادثاتك السابقة مع كودي. لاستخدام Cody، يمكنك تحميل ملفات شركتك ومستنداتها وبياناتها لبناء قاعدة المعرفة المخصصة الخاصة بك. ثم يستخدم كودي هذه المعلومات لتقديم استجابات مخصصة. يمكن دمج Cody في أدوات متنوعة مثل PowerPoint وPDF وWord وDiscord ومواقع الويب والمزيد. تؤكد المنصة على أمان وخصوصية البيانات المتقدمة، مع ميزات مثل تشفير AWS، والامتثال لـ SOC II، وعناصر التحكم في الوصول القابلة للتخصيص. تم تصميم Cody لتمكين الفرق من خلال توفير مساعد الذكاء الاصطناعي المدرب على سياق أعمالهم المحدد.
Kindly
kindly.ai
روبوتات محادثة مولدة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة الدعم وزيادة المبيعات. نحن أحد مقدمي برامج الدردشة المتميزة الرائدة في أوروبا والمتخصصين في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة لخدمة العملاء والاتصالات. نحن نقدم منصة تجمع بين تقنيات التعلم الآلي المتقدمة ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لتعزيز تجربة العملاء وتحسين كفاءة عمليات خدمة العملاء. ما الذي يجعل كيندلي مختلفًا؟ صيانة أقل وإنتاج محتوى أكثر! سيقترح الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Kindly بيانات تدريب جديدة يمكنك قبولها بنقرة زر واحدة. من السهل التخصيص لا حاجة إلى أي تعليمات برمجية لكي يتناسب برنامج الدردشة الآلي مع علامتك التجارية! أكثر من الأزرار يمكن لروبوتات الدردشة الخاصة بـ Kindly الإجابة على أسئلة محددة، بدلاً من إجبار المستخدمين على اختيار مجموعة من الأزرار التي قد لا تكون ذات صلة. متعدد اللغات قم بتدريب روبوت الدردشة على لغة واحدة وسوف يفهم الاستفسارات بأكثر من مائة! ومن بين عملائنا شركة Adecco، وVOI، والخطوط الجوية النرويجية، وLindex، وHertz، وComviq، وSchibsted، وJotun، وKahoot. يمكنك التكامل بسهولة مع أفضل موفري خدمات إدارة علاقات العملاء (CRM) مثل Dixa وSalesforce وFreshdesk وZendesk وHubspot وغيرهم.
re:tune
retune.so
re:tune عبارة عن منصة شاملة مصممة لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى البرمجة. تسهل المنصة إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة لتحسين جوانب مختلفة من الأعمال، بدءًا من دعم العملاء وحتى المبيعات. وتشمل ميزاته الأساسية إنشاء روبوتات محادثة مخصصة وتدريبهم على أي مصدر بيانات يمكن تصوره، بدءًا من البيانات التي يتم إنشاؤها على موقع الويب إلى معلومات العملاء الشخصية. علاوة على ذلك، يمكن دمج re:tune في مجموعة واسعة من الأدوات الحالية لتعزيز وظائفها من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي. تهدف منصتها إلى أن تكون متاحة قدر الإمكان، مع خطط لتتناسب مع احتياجات الهواة والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والوكالات الأكبر حجمًا ذات المتطلبات الفريدة للأمان والأداء. من أجل المرونة والتخصيص، يدعم النظام عددًا غير محدود من الرسائل والمستخدمين، والزحف على الويب، وتحميل الملفات، وتخصيص الذاكرة لروبوتات الدردشة، وحتى العلامات التجارية المخصصة ذات العلامات البيضاء. ويمتد الالتزام بالقدرة على التكيف أيضًا إلى تكامل التطبيقات والنماذج المخصصة والمصممة خصيصًا. تعد المنصة بالوصول المبكر إلى الميزات الجديدة وطلبات الميزات ذات الأولوية كجزء من عروضها. باختصار، يوفر re:tune حلاً سهل الاستخدام وفعالاً وقابلاً للتخصيص لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعد في دفع الأعمال إلى الأمام عالميًا.
CloudKarafka
cloudkarafka.com
Apache Kafka هو نظام مراسلة عالي الإنتاجية يُستخدم لإرسال البيانات بين العمليات والتطبيقات والخوادم. يتم تنظيم جميع رسائل كافكا في موضوعات ضمن مجموعة Apache Kafka، ومن هناك يمكن للخدمات المتصلة استهلاك هذه الرسائل دون تأخير، مما يؤدي إلى إنشاء بنية سريعة وقوية وقابلة للتطوير. تم تصميم Apache Kafka للتعامل مع كمية كبيرة من البيانات وهو نظام المراسلة المثالي عندما تكون هناك حاجة إلى إنتاجية عالية.
Qualified
qualified.com
المؤهلة هي منصة توليد خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات التي تستخدم Salesforce. تأهلت العلامات التجارية الرائدة في B2B مثل Adobe و LaunchDarklly و SurveyMonkey و FeedomPot و VMware Trust لتنمية خط أنابيبها من خلال الاستفادة بدء محادثات المبيعات. يقوم العملاء الذين يستخدمون تقريرًا مؤهلاً بزيادة 10x في اجتماعات المبيعات ، وزيادة 4x في تحويل الرصاص ، وزيادة 6x في خط الأنابيب. مؤهل ، مبني على Salesforce ، يربط موقع الويب ببيانات Salesforce لتحديد نية المشتري القائمة على الحساب وتسهيل محادثات المبيعات في الوقت الفعلي. تم تصنيف المؤهلين رقم 1 على Salesforce Appexchange ويتم تصنيفه رقم 1 في أكثر من 20 فئة على G2. يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو ، ويقوده المؤهلة من قبل Salesforce CMO Kraig Swensrud ومنتج Svesforce السابق SVP Sean Whiteley وتموله Norwest Venture Partners و Redpoint Ventures و Salesforce Ventures. لمعرفة المزيد ، تفضل بزيارة Qualified.com.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Botpress
botpress.com
Botpress عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مولدة لبناء روبوتات الدردشة ChatGPT، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء روبوتات دردشة مع تجربة بناء بديهية، مدعومة بأحدث ما في LLMs وGPT من OpenAI. توفر المنصة مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك محرك GPT-Native وConversation Studio، الذي يوفر محرر chatbot من الجيل التالي. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل المنصة على Hub، وهو أكبر مجموعة من عمليات التكامل التي يمكن للمستخدمين استخدامها لدمج برامج الدردشة الخاصة بهم مع الأدوات والخدمات الأخرى. كما يقدم أيضًا موارد متنوعة، بما في ذلك الوثائق ودروس الفيديو وSDK ومنتدى مجتمعي على Discord. Botpress Cloud هي الميزة الجديدة للنظام والتي يمكن للمستخدمين تجربتها لبناء ونشر روبوتات الدردشة الخاصة بهم بشكل أسرع، في حين يوفر محرر التدفق المرئي محرر تدفق مرئي بديهي يسمح للمستخدمين بإضفاء الحيوية على محادثات مستخدميهم. توفر المنصة أيضًا العديد من عمليات التكامل والمهارات المعدة مسبقًا والتي يدعمها أكبر مجتمع مفتوح المصدر لروبوتات الدردشة، مما يمكّن المستخدمين من تسريع عملية البناء الخاصة بهم. يمكن للمستخدمين الاستفادة من رؤى النظام الأساسي من التحليلات وسوء الفهم وتحليل المشاعر لتحسين روبوت الدردشة الخاص بهم بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، توفر Botpress النشر بنقرة واحدة عبر جميع قنواتها لمقابلة المستخدمين أينما كانوا. تحظى Botpress بثقة الآلاف من المؤسسات وقد قامت بإنشاء قوالب مختلفة، بما في ذلك Shopping Companion، وHealth Bot Template، والدعم المصرفي، ومساعد تكنولوجيا المعلومات، ومستشار فواتير Telco، وFitness Friend، ومساعد الموارد البشرية، وروبوتات الدردشة الخاصة بمدرس اللغة. بشكل عام، يقدم Botpress العديد من الأدوات والميزات التي تجعل إنشاء ونشر روبوتات الدردشة أسرع وأقل جهدًا.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ عبارة عن نظام أساسي لمشاركة العملاء يتميز بالدردشة المباشرة وتتبع زائري موقع الويب وإمكانات التحليلات التي تساعدك على معرفة زوار موقعك وإشراكهم ودعم عملائك في الوقت الفعلي. محملة بجميع الميزات التي يتوقعها العميل وأكثر من ذلك بكثير، بما في ذلك تتبع الزائرين المباشرين، وترجمة الدردشة المباشرة، والدردشة المباشرة، ومشغلات الدردشة الآلية، وتسجيل العملاء المحتملين، والمكالمات الصوتية، ومشاركة الشاشة، وإدارة الألفاظ النابية، ومعاينة الدردشة، والروبوت بدون كود، وروبوت الإجابة، توجيه الدردشة، والدردشة الداخلية، وتطبيق الهاتف المحمول للوكيل، وSDK لنظامي التشغيل iOS وAndroid، وعمليات التكامل مع قنوات المراسلة الفورية الشهيرة مثل Whatsapp وInstagram وFB Messenger وTelegram. كل هذا في منصة واحدة.
Whippy
whippy.ai
Whippy عبارة عن منصة قوية للاتصالات عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، وهي مصممة لرفع إنتاجية الأعمال ومشاركة العملاء من خلال تقنية الأتمتة والذكاء الاصطناعي. تشمل المنتجات الرئيسية البريد الوارد للفريق، والحملات، والأتمتة، وتكامل الذكاء الاصطناعي، والتسلسلات، والتدفقات، والمراجعات. يعمل حل Whippy الشامل على تبسيط الاتصالات، ويستبدل الأدوات المتعددة بسلاسة، ويمكّن الشركات من تحسين الإنتاجية وتحقيق أقصى قدر من النمو.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business هو حل أعمال WhatsApp بالكامل ، وتشمل عروضنا واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp الرسمية ، و ChatBot ، و WhatsApp CRM ، والأتمتة ، والتكامل مع العديد من الأدوات وما إلى ذلك. يركز فريق Whatstool على بناء أدوات WhatsApp والشركات الصغيرة التي تدير أعمالهم أو التسويق على WhatsApp. نحن نبني المزيد من التطبيقات مثل WhatsSave التي تساعد الشركات على الحفاظ على أرقام جديدة لاستخدامها لنموها.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. * يمكّن العملاء من التفاعل مع علامتك التجارية على قناتهم المفضلة للحصول على تجربة علامة تجارية متسقة تؤدي إلى إسعاد العملاء. * تمكين الوكلاء من خلال عرض موحد/360 للعملاء والتوصية بالاستجابات الأكثر صلة بقوة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية الوكيل وخبرته. * يوفر رؤى هادفة وقابلة للتنفيذ للمشرفين لدفع النمو والتميز التشغيلي * يساعد القادة على الكشف عن فرص النمو والتحول والابتكار من خلال رؤى مركز الاتصال في الوقت الفعلي والقابلة للتطوير عبر المؤسسة.
Cohere
cohere.com
Cohere هي منصة الذكاء الاصطناعي الرائدة للمؤسسات. إن الذكاء الاصطناعي العالمي الخاص بنا مناسب بشكل فريد لاحتياجات الأعمال، مما يفتح المجال أمام سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول وخصوصية البيانات بشكل غير مسبوق. منصة Cohere هي منصة سحابية، ويمكن الوصول إليها من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) كخدمة مُدارة، ويمكن نشرها على السحابة الافتراضية الخاصة (VPC) أو حتى في الموقع للقاء الشركات حيث توجد بياناتها، مما يوفر أعلى مستويات المرونة والتحكم. تأسست شركة Cohere على يد خريجي Google Brain والمؤلف المشارك لورقة بحث Transformer الرائدة، وهي في مهمة لتحويل المؤسسات ومنتجاتها باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يفتح طريقة أكثر سهولة لإنشاء المعلومات والبحث عنها وتلخيصها أكثر من أي وقت مضى. نحن مدعومون من قبل مجموعة من المستثمرين المؤسسيين والاستراتيجيين العالميين بما في ذلك Index Ventures، وOracle، وNVIDIA، وSalesforce Ventures، وInovia Capital، وDTCP، وMirae Asset، وRadical Ventures، وSection 32، وTiger Global، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك جيفري هينتون. ، جيف دين، فاي فاي لي، بيتر أبيل، وراكيل أورتاسون.
Drift
drift.com
Drift®، شركة تجربة المشتري والذكاء الاصطناعي للمحادثة، تلهم الشركات لإنشاء تجارب عملاء أكثر جاذبية، محادثة واحدة في كل مرة. تستمع منصتها التي تتمحور حول الإنسان والمدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى المشترين وتفهمهم وتتعلم منهم لتقديم تجارب وتوصيات مخصصة في كل نقطة اتصال. يعمل Drift على إنشاء عالم يعمل فيه الذكاء الاصطناعي لصالح البشر لتحويل المحادثات إلى علاقات. يساعد Drift الآلاف من العملاء في جميع أنحاء العالم على ترجمة بيانات المحادثة وسلوك المشتري إلى علاقات أعمق ومزيد من خطوط الأنابيب والمزيد من الإيرادات. تأسست الشركة، وهي شركة رائدة في مجال التسويق التحادثي، في عام 2015 للمساعدة في إزالة الاحتكاك من عملية الشراء بين الشركات. مع استمرار زيادة توقعات المشتري وأصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في تمكين رحلات العملاء الهادفة على نطاق واسع، تعمل Drift على إحداث تغيير جذري في الفئة التي أنشأتها.
Payhip
payhip.com
Payhip هي أسهل طريقة لبيع التنزيلات والدورات الرقمية. نحن نجعل من السهل بيع وترويج كتبك الإلكترونية أو الدورات التدريبية أو البرامج أو أصول التصميم أو الموسيقى أو أي نوع من المنتجات الرقمية مباشرة إلى عملائك. لقد قمت بتغطية Payhip.
YourGPT
yourgpt.ai
يعمل YourGPT Chatbot على تبسيط عملية إنشاء روبوتات الدردشة المخصصة والمخصصة للصناعة دون الحاجة إلى برمجة. يسمح منشئ روبوتات الدردشة المستند إلى الذكاء الاصطناعي وGPT للمستخدمين بإنشاء روبوتات وتدريبها بسرعة باستخدام بياناتهم الخاصة في دقائق معدودة فقط. احصل على أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي ووفر الوقت والمال باستخدام YourGPT Chatbot. يقدم YourGPT منتجات AI وGPT المتطورة المصممة لتلبية احتياجاتك الفريدة. * تعزيز دعم العملاء من خلال برنامج الدردشة الآلي القوي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي * إنشاء تطبيقات LLM جاهزة للإنتاج باستخدام LLM Spark.
WATI
wati.io
من خلال إعادة تصور مشاركة العملاء، تُعد Wati منصة المحادثة الرائدة المبنية على واجهة برمجة التطبيقات للأعمال الخاصة بـ WhatsApp. يعمل برنامجنا سهل الاستخدام على تمكين أكثر من 8000 شركة في أكثر من 100 دولة من تقديم محادثات مخصصة وفي الوقت الفعلي على نطاق واسع. بفضل حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة، نقوم بتغيير طريقة تواصل الشركات: * تسمح صناديق البريد الوارد المشتركة بالتعاون السلس * الأتمتة القوية تعزز الكفاءة * رسائل البث تشرك العملاء * توفر روبوتات الدردشة الذكية الدعم الفوري باعتبارنا شركة SaaS ناشئة عالمية سريعة النمو، فإننا متحمسون لاستخدام التكنولوجيا لبناء علاقات هادفة بين الشركات والعملاء. فريقنا الموهوب والمتحمس متحد برؤية لتمكين المنظمات وإعادة تعريف الاتصالات من خلال محادثات هادفة.
Appy Pie
appypie.com
منصة واحدة شاملة تحتوي على جميع حلول الذكاء الاصطناعي والحلول التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية لبدء أعمالك وإدارتها وتنميتها. لدى Appy Pie مجموعة من المنتجات والخدمات التي يمكن أن تساعد أي عمل على التفوق بطريقة شاملة من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات غير المشفرة لتطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب وروبوتات الدردشة والأتمتة والتصميم وقاعدة المعرفة ومكتب المساعدة وغير ذلك الكثير.
AITable
aitable.ai
AIBRIAL هي منصة تطوير AI ثورية بدون رمز تجعل بناء chatgpt من الذكاء الاصطناعى الخاص بك مع طاولات بنقرة واحدة. من خلال استخدام بياناتك الفريدة ، يتيح لك AITITY تدريب الإصدار الخاص بك من نظام ChatGPT المتقدم ، بمثابة chatbot خدمة العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أو مساعد chatgpt للمؤسسة. إنه يلغي تعقيدات الترميز ، ويقدم إعدادًا سلسًا وبدون مجهود. مع Auitable ، لا تحصل على مساعد منظمة العفو الدولية فقط - فأنت تقوم بإنشاء حل ذكي وسريع الاستجابة ومصنع لتلبية احتياجات عملك.
Formaloo
formaloo.com
Formaloo هي مساحة عمل يمكنك استخدامها لإنشاء أي شيء بدءًا من الاستطلاعات وحتى تطبيقات الويب والبوابات - كل ذلك في مكان واحد. يأتي Formaloo مزودًا بمجموعة من العناصر الأساسية القوية لجمع بياناتك وتنظيمها وفهمها. تستخدم الفرق من جميع الأحجام Formaloo لإنشاء استطلاعات المشاركة وبوابات العضوية ولوحات النشرات وروبوتات الدردشة والعديد من الأدوات الأخرى لإشراك جمهورهم.
Support Guy
supportguy.co
SupportGuy.co عبارة عن منصة مخصصة لتقديم المساعدة والتوجيه حول مجموعة متنوعة من المواضيع. سواء كنت تواجه مشكلات فنية مع أجهزتك، أو تطلب المشورة بشأن أمور شخصية، أو تبحث عن مساعدة احترافية في مجال معين، فإن SupportGuy.co يقدم مجموعة من الموارد لدعمك. بدءًا من أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها والبرامج التعليمية وحتى الاستشارات الشخصية مع الخبراء، تهدف المنصة إلى معالجة مخاوفك ومساعدتك في العثور على الحلول بفعالية. بفضل واجهته سهلة الاستخدام ونهجه القائم على المجتمع، يسعى موقع SupportGuy.co جاهدًا لتمكين الأفراد من التغلب على التحديات واتخاذ قرارات مستنيرة. سواء كنت من عشاق التكنولوجيا، أو من يحل المشكلات، أو شخصًا يحتاج إلى المساعدة، فإن SupportGuy.co موجود هنا لدعمك في كل خطوة على الطريق.
Capacity
capacity.com
كل شركة لديها عملاء وموظفين يحتاجون إلى الدعم. مع ارتفاع الطلبات، تزداد أيضًا التذاكر ورسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية التي تحتاج إلى الاهتمام، مما يؤدي إلى إنشاء عملية دعم متكررة ومكلفة ومؤلمة تترك العملاء ينتظرون وتثقل كاهل الفرق. القدرات عبارة عن نظام أساسي لأتمتة الدعم يستخدم الذكاء الاصطناعي العملي والمولّد لتفادي التذاكر ورسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية، حتى يتمكن فريقك من أداء أفضل أعماله. نحن نقدم حلولاً للخدمة الذاتية ومساعدة الوكلاء والحملات وسير العمل لأكثر من 2000 شركة حول العالم. واليوم، تعمل شركة القدرات على أتمتة الدعم عبر الدردشة والرسائل النصية القصيرة والصوت والويب والبريد الإلكتروني ومكاتب المساعدة والمزيد في نظام أساسي واحد، مدعوم بالتكنولوجيا والمواهب من Cereproc وDenim Social وEnvision وLinc وLucy وLumenVox وSmartAction وTextel. تأسست شركة القدرات في عام 2017 على يد ديفيد كارانديش وكريس سيمز، وهي جزء من حاضنة Equity.com. يقع مقرنا الرئيسي بكل فخر في سانت لويس.
Zappr.AI
zappr.ai
أنشئ روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويتم تدريبه باستخدام بياناتك. بمجرد تحميل ملف PDF أو توفير رابط موقع ويب، يمكنك الحصول على روبوت محادثة مشابه لـ ChatGPT لديه القدرة على الإجابة على أي أسئلة تتعلق بمستندك.
SOCi
meetsoci.com
SOCi هي سحابة التسويق المشترك الرائدة للمؤسسات متعددة المواقع. نحن نمكّن شركات مثل Ace Hardware وJersey Mike's وKumon وFord من أتمتة جهودها التسويقية وتوسيع نطاقها عبر جميع المواقع والقنوات الرقمية بطريقة موجهة من العلامة التجارية ومُتقنة محليًا ومتصلة بالبيانات. من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الأفضل في فئتهما، توفر منصة SOCi Genius للمؤسسات متعددة المواقع رؤى وتوصيات قابلة للتنفيذ مع أتمتة سير العمل الأكثر أهمية على نطاق واسع. مع SOCi، يمكن للشركات تعزيز تواجدها الرقمي عبر صفحات البحث والتواصل الاجتماعي المحلية مع حماية سمعتها عبر الإنترنت مما يؤدي إلى تحسين مشاركة العملاء وتحقيق نتائج رائدة في السوق. توفر تقنية النظام الأساسي المركزي والقابل للتطوير من SOCi كل الأدوات اللازمة للشركات متعددة المواقع ومتعددة العائلات لإدارة جهودها التسويقية المحلية بما في ذلك: لوحة معلومات بديهية - عند تسجيل الدخول إلى SOCi، يتم الترحيب بالمستخدمين بلوحة تحكم رفيعة المستوى وشاملة وسهلة القراءة تسلط الضوء على التحليلات وأداء المحتوى عبر جميع المواقع باستخدام SOCi والمحادثات والتعليقات التي تحتاج إلى الاهتمام والمراجعات الحديثة والمزيد! * القوائم: انتقل برؤية البحث المحلي إلى آفاق جديدة من خلال ضمان معلومات دقيقة ومتسقة عبر 100 أو 1000 من قوائم الأعمال. * الاستماع: اكتشف وابنِ استراتيجية محتوى أصلية وملفات تعريف غنية للجمهور وأثبت عائد الاستثمار لاستراتيجية حملتك من خلال الاستماع. استمع إلى منافسيك، وقم بإنشاء تحليل المشاعر، والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون، كل ذلك من خلال SOCi. * الصفحات المحلية/محدد المواقع: تقديم رحلة المستهلك ذات العلامة التجارية والمحلية، بدءًا من الوعي وحتى التحويل، عبر آلاف الصفحات المحسّنة للبحث. * المراجعات: قم بتنسيق الاستجابات المتسقة مع العلامة التجارية للمراجعات، وتتبع مشاعر المراجعة، ومراقبة رؤى السمعة التنافسية لتحويل سمعتك، في كل مكان. * اجتماعي: تمكين فرق المؤسسات والفرق المحلية من تقديم استجابات خاصة بالعلامة التجارية للمشاركات الاجتماعية ونشر محتوى اجتماعي عالي الأداء من خلال سير عمل مبسط متعدد المواقع. * الاستطلاعات: احتفظ بعملائك وتنميتهم من خلال التماس تعليقات العملاء وإدارتها بشكل استباقي باستخدام أقوى حلول الاستطلاع للمسوقين المحليين. * الإعلانات: تمكين المسوقين متعددي المواقع من إدارة الحملات الإعلانية الاجتماعية المحلية بشكل فعال وتعزيز المنشورات عبر 100 أو 1000 موقع. * SmartBot: يمكنك تحفيز التفاعل في الوقت الفعلي وإنشاء عملاء محتملين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في جميع المواقع باستخدام روبوتات الدردشة الآلية على حسابات Facebook Messenger وGoogle Business Messenger وإمكانيات الرسائل النصية القصيرة. أنشئ موضوعات محلية بسهولة على نطاق واسع في دقائق معدودة وابدأ في التقاط معلومات العميل ولا تفوت أي عميل محتمل. * الرؤى والتقارير: تعرف على المواقع التي تحقق أداءً وتلك التي لا تعمل، واستفد من هذه الرؤى لتعزيز استراتيجية التسويق المحلية الخاصة بك. قم بتخصيص تقارير مرئية وجذابة للغاية مع خيارات تسليم متعددة. SOCi Go (تطبيق الهاتف المحمول): نفس منصة SOCi الأساسية التي تحبها، الآن على الهاتف المحمول. انشر المحتوى، وقم بالرد على العملاء وتلقي الإشعارات على أي جهاز محمول، في أي وقت. تعمل SOCi بمثابة البنية التحتية التي تتم من خلالها إدارة عشرات الآلاف من الصفحات المحلية. تم دمج SOCi بالكامل مع أفضل شبكات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وإدارة السمعة مثل Facebook وTwitter وInstagram وLinkedIn وGoogle My Business وYelp والمزيد.
Connectly.ai
connectly.ai
يتيح Connectly للشركات إمكانية إنشاء وإرسال حملات تسويقية تلقائية وتفاعلية وشخصية بسهولة عبر WhatsApp على نطاق واسع. وهذا يعزز المحادثة الثنائية (على عكس الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني)، حيث يمكن للعملاء المحتملين والعملاء اختيار رحلة الشراء الخاصة بهم، مما يزيد من المشاركة إلى جانب التحويلات. تعمل Connectly أيضًا على مركزية اتصالات العملاء في صندوق بريد وارد موحد - عبر WhatsApp وSMS وFacebook Messenger وInstagram - مما يتيح للشركات تقسيم جمهورها إلى شرائح واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات بناءً على تقاريرها الذكية.
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First عبارة عن منصة chatbot تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة لإحداث ثورة في دعم العملاء ومشاركتهم. يتم تشغيل برنامج الدردشة الآلي Milly الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بواسطة تقنية معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة التي تسمح له بفهم استفسارات العملاء والرد عليها في الوقت الفعلي، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. من خلال التكامل السلس في مركز المساعدة الحالي لديك والتخصيص السهل، يضمن SAAS First تجربة علامة تجارية متسقة مع تقليل أوقات الاستجابة وتحسين رضا العملاء.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch عبارة عن منصة تواصل شاملة مع العملاء للدعم والتسويق والمبيعات. فهو يجمع بين مجموعة من الأدوات لمساعدتك على تنمية أعمالك: 👉 دردشة حية متعددة القنوات 👉 روبوتات الدردشة 👉 البريد الوارد المشترك 👉 قاعدة المعرفة 👉 التسويق عبر البريد الإلكتروني 👉 النوافذ المنبثقة 👉 إدارة علاقات العملاء
Get Answer
get-answer.ai
Get Answer عبارة عن منصة مساعدة شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تدمج نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل ChatGPT من OpenAI، وGemini من Google وPaLM، وMeta's Llama، وAnthropic's Claude. فهو يوفر تجربة موحدة من خلال تطبيق الهاتف المحمول وتطبيق الويب وامتداد Chrome، مما يوفر حلولًا مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفردية. تتضمن الميزات مطالبات الدردشة المعدة مسبقًا وسير العمل المخصص والتكامل السلس مع أدوات الطرف الثالث. تم تصميم Get Answer لتحسين الإنتاجية وتبسيط المهام للمستخدمين بدءًا من الطلاب والمطورين وحتى أصحاب الأعمال والمصممين.
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة في 15 دقيقة فقط. يقدم SendPulse أيضًا منصة لإنشاء دورات عبر الإنترنت. يمكنك بسهولة تتبع جميع أنشطتك التسويقية ومعلومات العميل باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المجاني الخاص بـ SendPulse.
JivoChat
jivochat.com
JivoChat عبارة عن دردشة حية مجانية للشركات عبر الإنترنت للتحدث مع عملائها في الوقت الفعلي. فهو يوفر لك إنشاء نظام دعم عملاء 360 درجة وتوصيل مسارات الرسائل وتقديم المكالمات والتهيئة والتخصيص بحرية.
Mevo
usemevo.com
Mevo هو منشئ برامج الدردشة سهل الاستخدام ويأتي مع خيارات قائمة على القواعد ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، والكثير من القوالب، والمزيد. باستخدام Mevo، يمكنك إنشاء صفحة chatbot ونشرها ودمجها كنافذة منبثقة لصفحتك المقصودة في دقائق دون أي خبرة في البرمجة، وذلك بفضل واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام. تقدم Mevo مجموعة متنوعة من الميزات لجعل تجربة جمع المعلومات الخاصة بك أكثر سلاسة، بما في ذلك تحليلات المشاركة وإعادة الجلسة والقدرة على تصدير بياناتك بتنسيق CSV. يمكنك أيضًا تخصيص برنامج الدردشة الآلي الخاص بك باستخدام علامتك التجارية الخاصة وتعيين الرسائل الأولية والاحتياطية ليستخدمها برنامج الروبوت الخاص بك في حالة عدم الاستجابة.
Simple Phones
simplephones.ai
توفر شركة Simple Phones للشركات وكيل هاتف يعمل بالذكاء الاصطناعي للرد على المكالمات نيابةً عنها، حتى لا تفوت أي مكالمة من العميل أبدًا. يمكن للوكيل أيضًا إجراء مكالمات صادرة للمتابعة مع العملاء، والبقاء على اتصال مع العملاء المحتملين، وإجراء مكالمات باردة على الطيار الآلي.
WayMore
waymore.io
WayMore عبارة عن منصة سحابية تسويقية مبتكرة ومتعددة القنوات، والتي تتكون من العديد من الأدوات المختلفة، والتي تهدف إلى زيادة المبيعات وتقليل تكاليف التسويق. تعتمد التكنولوجيا العالية للمنصة على جمع البيانات والتحليلات والأتمتة والتسويق الرقمي. WayMore مخصص لجميع الشركات، بغض النظر عن الصناعة أو الحجم. التصميم البسيط للمنصة يجعل تجربة المستخدم سهلة للغاية. كيف؟ * ضع عملائك في مركز النهج الشامل. * توحيد كافة مصادر البيانات الخاصة بك. قم بتحليل البيانات بقوة الذكاء الاصطناعي لفهم جمهورك بشكل أفضل. * قم بتقسيم جمهورك إلى شرائح صغيرة لزيادة معدل المشاركة إلى الحد الأقصى. * التواصل مع كل شريحة من الجمهور بالقناة المناسبة، وفي اللحظة المناسبة، وبالمحتوى المناسب. * تنفيذ الأتمتة لتجنب المهام اليدوية. لماذا؟ * تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين. * توفير الوقت والجهد.
Tars
hellotars.com
يساعد Tars فرق التسويق وخدمة العملاء على تحسين مسارات التحويل الخاصة بهم، وأتمتة تفاعلات خدمة العملاء، وإعادة تعريف تجربة العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية. في Chatbot أو الصفحة المقصودة للمحادثة، يتم الترحيب بالزائرين باستخدام chatbot آلي يبدأ محادثة نصية تشبه المحادثة البشرية، ويمنحهم فقط المعلومات ذات الصلة حول منتجك/خدمتك، ويطلب منهم معلومات الاتصال الخاصة بهم في الوقت المناسب. من خلال هذا النهج، لا ينشغل المستخدمون بجميع المعلومات المدرجة في الصفحة المقصودة الثابتة النموذجية، ويركزون على إجراء محادثة واحدة مع برنامج الدردشة الآلي. وهذا يزيد من فرص قيام المستخدم بتقديم معلوماته وتحويلها إلى عميل محتمل لك. موثوق بها من قبل أكثر من 500 علامة تجارية عالمية مثل Vodafone، وAmerican Express، وBosch، وUniversity of California، وAdobe، وDaimler، والمزيد. تستضيف Tars أكبر مكتبة لقوالب chatbot في العالم مع أكثر من 950+ قالب chatbot عبر الصناعات وحالات الاستخدام.
Warmly
warmly.ai
يعد Warmly أول منصة مستقلة لتنسيق المبيعات تم تصميمها خصيصًا لفرق الإيرادات ذات حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة. يقوم النظام الأساسي بتنسيق البيانات الوصفية من أدوات تمكين المبيعات، ونوايا B2B، وأدوات الإثراء لتحديد وتتبع والتواصل مع زوار موقع الويب المستعدين للتحويل. من خلال تجميع البيانات تلقائيًا ودمج الرؤى من منصات مختلفة، ينسق بحرارة الخطوة التالية الأكثر فعالية لتحفيز المحادثات المؤهلة لفريق المبيعات. يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة AI Warm Leads الخاصة بهم خط الأنابيب الخاص بك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، يساعدونك على إغلاق خط الأنابيب هذا بطرق دافئة وجذابة. علاوة على ذلك، تساعد مجموعة أدوات المبيعات المجانية فريقك على التواصل بشكل أفضل مع العملاء المحتملين أو العملاء في التقويم الخاص بك وعلى Zoom من خلال تطبيق Essential Zoom الحائز على جوائز.
Glider AI
glider.ai
توفر منصة Glider AI Skill Intelligence Platform، الحائزة على جائزة SIA لعام 2021 لأكثر تقنيات الموارد البشرية ابتكارًا، حلول توظيف بما في ذلك التقييمات الافتراضية ومقابلات البرمجة/الفيديو وروبوتات الشاشة والمزيد لتوسيع نطاق توظيف المواهب عالية الجودة للمؤسسات وشركات التوظيف ومقدمي الخدمات المتوسطة. العلامات التجارية العالمية مثل Intuit وPwC وAmazon وCapital One تثق في Glider للتحقق من جودة المرشح وملاءمته لأي دور في أي صناعة. في المتوسط، يشهد العملاء معدل توظيف 3x، وانخفاضًا بنسبة 50% في الوقت اللازم لملء الوظيفة، وتحسنًا بنسبة 98% في رضا المرشح. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة Glider AI.
OnceHub
oncehub.com
يساعد Oldhub المؤسسات المبيعات الكبيرة والصغيرة إلى المسار السريع وتبسيط تقديم الخدمات مع جدولة المواعيد وحلول المشاركة الرقمية التي تتكيف مع تفضيلات عملائها في الوقت الفعلي. المعروف سابقًا باسم MinmentOnce ، يتم الاعتراف على نطاق واسع بصفتنا مرسًا في الحجز والتقويم عبر الإنترنت ، لكن عرضنا يمتد إلى أبعد من ذلك إلى مجموعة من الأدوات الرائدة في السوق المصممة لالتقاط وتأهيل ومشاركة وتحويل العملاء المتوقعين بأقصى قدر من الكفاءة والتنظيمية- أمن متوافق. يعتمد علينا المستقلون ، والملاكين والملاكين ، والوكلاء ، والشركات التابعة ، والفرق الداخلية في كل صناعة ، لزيادة مبيعاتهم الرقمية وتسويقها ، وضرب أهداف التوظيف ، وتقديم خدمات عالية الجودة ، واحدة أو في فريق ، شخصيًا ، شخصياً ، عن بعد ، أو كليهما. فرص الشاشة والوزن ، توجههم تلقائيًا إلى الموظفين المناسبين ، وإدارة تجمعات الموارد للتعاون بين الفريق ، وغرف الاحتياط أو المعدات أثناء ذهابك. عندما يحين الوقت ، قفز على مكالمة ، قم بالتبديل إلى الفيديو ، أو الدردشة مباشرة. ابدأ مجانًا ، ثم ترقية خطتك. ابدأ بسيطة. إغلاق لا يصدق.
Chatbot Builder AI
chatbotbuilder.ai
ChatBotBuilder.ai عبارة عن منصة شاملة تمكن المستخدمين من إنشاء ونشر روبوتات الدردشة المخصصة للذكاء الاصطناعي ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية (GPTs) لمجموعة متنوعة من تطبيقات الأعمال. تشمل الميزات والقدرات الرئيسية للمنصة ما يلي: * سهولة الاستخدام: يؤكد موقع الويب على أن ChatBotBuilder.ai هو "الطريقة الأسرع والأسهل لإنشاء روبوتات الدردشة وGPTs المخصصة" دون الحاجة إلى خبرة فنية واسعة النطاق. * التكامل المرن: تدعم المنصة التكامل مع آلاف التطبيقات وتسمح للمستخدمين بربط أدواتهم وفرقهم لاكتساب ميزة تنافسية. * الذكاء الاصطناعي المتطور: يستفيد ChatBotBuilder.ai من أحدث نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتشغيل روبوتات الدردشة وGPTs المتطورة. * التخصيص: يمكن للمستخدمين تخصيص مظهر روبوتات الدردشة الخاصة بهم ووظائفها وسلوكها باستخدام واجهة النظام سهلة الاستخدام. * الدعم عبر القنوات: يمكن دمج Chatbots عبر قنوات متعددة، بما في ذلك مواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والصوت. * أدوات التسويق: توفر المنصة ميزات تسويقية مدمجة لمساعدة المستخدمين على إشراك العملاء بشكل أكثر فعالية من خلال برامج الدردشة الآلية الخاصة بهم. * التحليلات: تتيح إمكانات التحليلات القوية للمستخدمين تتبع أداء روبوتات الدردشة الخاصة بهم وتحسينه. يصنف موقع الويب ChatBotBuilder.ai على أنه "أفضل منشئ Chatbot يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم في عام 2024"، وهو يقدم خدماته للشركات والمؤسسات التي تتطلع إلى أتمتة خدمة العملاء، وتبسيط الاتصالات، وتعزيز تجارب المستخدم من خلال قوة الذكاء الاصطناعي. تقدم المنصة كلاً من الخطة الاحترافية للمستخدمين الفرديين وخطة White Label Enterprise للوكالات والمؤسسات الكبيرة التي تتطلع إلى إنشاء حلول chatbot ذات العلامات التجارية الخاصة بها. بشكل عام، يبدو أن ChatBotBuilder.ai عبارة عن منصة شاملة بدون تعليمات برمجية مصممة لتمكين الشركات من جميع الأحجام من الاستفادة من فوائد روبوتات الدردشة المتقدمة ذات الذكاء الاصطناعي ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية.
Almo Chat
almochat.com
Almo Chat عبارة عن روبوت محادثة مخصص مدعوم بالذكاء الاصطناعي ويتم تدريبه على المحتوى وقاعدة المعرفة الخاصة بك (موقع الويب والمستندات والنصوص والأسئلة والأجوبة). تساعد Almo Chat الشركات على تحسين تفاعلات العملاء وتوفير دعم العملاء وحل المشكلات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. يمكن لـ Almo Chat أيضًا المساعدة في جمع تفاصيل المستخدمين وملاحظاتهم.
LiveChatAI
livechatai.com
LiveChatAI هو أحد حلول chatbot AI التي يمكن تدريبها باستخدام بيانات عملك الخاصة، مثل محتوى موقع الويب وملفات PDF والأسئلة والأجوبة. يتيح ذلك لروبوت الدردشة تقديم استجابات مخصصة ومستنيرة لاستفسارات العملاء. تشمل الميزات الرئيسية لبرنامج LiveChatAI ما يلي: * القدرة على دمج chatbot في موقع الويب الخاص بك، وSlack، وWhatsApp، والأنظمة الأساسية الأخرى * متوسط معدل دقة الذكاء الاصطناعي بنسبة 70%، مما يساعد على تقليل حجم الدعم * الترجمة الفورية إلى 95 لغة، وكسر حواجز اللغة * التكامل السلس للدعم البشري عند الحاجة * لا توجد حاجة إلى خبرة في الذكاء الاصطناعي لإعداد وإدارة برنامج الدردشة الآلي يتم تشغيل LiveChatAI بواسطة تقنية OpenAI ويمكنه التعامل مع المشكلات المعقدة مع توفير استجابات آمنة ودقيقة. يمكنه التعلم مباشرة من المحتوى الفريد لعلامتك التجارية لضمان تفاعلات مخصصة مع العملاء. يدعم النظام الأساسي ميزات مثل إضافة أسئلة وإجابات مخصصة ومحتوى PDF/نصي ودمج موقع الويب الخاص بك أو مركز المساعدة بالكامل. كما أنه يوفر الشفافية في استجابات الذكاء الاصطناعي. تحظى LiveChatAI بثقة أكثر من 2000 شركة في جميع أنحاء العالم ويتم الترويج لها لتحويل دعم العملاء من خلال تقليل الحجم، والإجابة على المشكلات على الفور، وتوفير روبوت ذكاء اصطناعي جدير بالثقة، والعمل عبر الأنظمة الأساسية واللغات. توفر المنصة أسعارًا معقولة بناءً على عدد الرسائل، بدلاً من إجمالي عدد العملاء، وتتضمن ميزات مثل روبوتات الذكاء الاصطناعي غير المحدودة، والدردشة المباشرة مع البشر، ووصول واجهة برمجة التطبيقات إلى البيانات المدربة. باختصار، LiveChatAI هو حل chatbot شامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي ويمكن تصميمه ليناسب احتياجات عملك، مما يوفر تفاعلًا ذكيًا للعملاء ودعمًا عبر قنوات متعددة.
BMC
bmc.com
تساعد BMC العملاء على تشغيل وإعادة اختراع أعمالهم من خلال حلول مفتوحة وقابلة للتطوير ومعيار لمشاكل تكنولوجيا المعلومات المعقدة. تعمل BMC مع 86 ٪ من Forbes Global 50 والعملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم لخلق مستقبلهم. من خلال تاريخنا في الابتكار ، والأتمتة الرائدة في الصناعة ، والعمليات ، وحلول إدارة الخدمات ، إلى جانب المرونة التي لا مثيل لها ، نساعد المؤسسات على تحرير الوقت والمساحة لتصبح مؤسسة رقمية مستقلة تضغط على الفرص المقبلة.
Typebot
typebot.io
Typebot هو منشئ روبوتات الدردشة مفتوح المصدر. يتيح لك إنشاء روبوتات محادثة متقدمة بشكل مرئي، وتضمينها في أي مكان على تطبيقات الويب/الهاتف المحمول، وجمع النتائج في الوقت الفعلي يجعل Typebot من السهل إنشاء روبوتات الدردشة المتقدمة. فهو يوفر لبنة البناء القابلة للتكيف مع أي حالة استخدام تجاري. أقوم بتحسين Typebot بانتظام من خلال إصلاحات الأخطاء والميزات الجديدة وتحسينات الأداء بانتظام. يمنحك Typebot كتلًا قوية لإنشاء تجارب دردشة فريدة. قم بتضمينها في أي مكان على تطبيقات الويب/الهاتف المحمول لديك وابدأ في جمع النتائج كالسحر.
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