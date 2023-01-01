توفر SkyFi صورًا ومقاطع فيديو عالية الدقة عبر الأقمار الصناعية عند الطلب لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو كمبيوتر.

الموقع الإلكتروني: skyfi.com

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