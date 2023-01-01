WebCatalog
The Santa Fe New Mexican

The Santa Fe New Mexican

santafenewmexican.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The Santa Fe New Mexican على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مرحبا بكم في eNewMexican اقرأ The Santa Fe New Mexican وPasatiempo والمزيد تمامًا كما تفعل مطبوعة على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر

الموقع الإلكتروني: santafenewmexican.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The Santa Fe New Mexican. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

MySMS

MySMS

mysms.com

Notarize

Notarize

notarize.com

SkyFi

SkyFi

skyfi.com

Vectorworks Cloud

Vectorworks Cloud

vectorworks.net

CrypTool-Online

CrypTool-Online

cryptool.org

Gabriel Software

Gabriel Software

gabrielsoft.com

Emmaus

Emmaus

app.emmaus.study

MyAppFree

MyAppFree

app.myappfree.com

AirDroid

AirDroid

airdroid.com

VDO.Ninja

VDO.Ninja

vdo.ninja

Microsoft To Do

Microsoft To Do

todo.microsoft.com

Collector Systems

Collector Systems

collectorsystems.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية