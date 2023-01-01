Simpleview

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يتم استخدامها من قبل وجهات أكثر من أي منصة أخرى. تقديم تكامل سلس مع أكثر من 20 برنامجًا. واجهة مستخدم قابلة للتخصيص ودعم لا نهاية له.

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