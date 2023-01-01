Signitic
WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.
الموقع الإلكتروني: signitic.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Signitic على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Managing all your email signatures is a constant battle of updating links, images, and campaign taglines to stay current. Until today, because now you can use Signitic. Signitic is a tool that lets you create and customize an unlimited number of email signatures for more leads and better campaigns.
الفئات:
الموقع الإلكتروني: signitic.com
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Signitic. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.