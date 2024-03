BulkSignature is an Email Signature Management solution for Google Workspace. It automates the process of creating email signatures for your entire organization. Turn your emails into a powerful marketing channel with a BulkSignature! You can upload banners, and run promotion campaigns using the email signatures.

الفئات :

الموقع الإلكتروني: bulksignature.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bulk Signature. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.