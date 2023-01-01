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Sigful is enterprise email signature marketing and management software, powering email signatures and banners for business via a custom signature generator.

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الموقع الإلكتروني: sigful.com

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