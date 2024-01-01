Shapo.io

Shapo.io

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: shapo.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Shapo.io على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يجعل Shapo من السهل جدًا جمع شهادات العملاء وإدارتها وتصورها باستخدام الميزات التي ستحب استخدامها.
الفئات:
Business
مراجعة برامج الإدارة

الموقع الإلكتروني: shapo.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Shapo.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

EmbedSocial

EmbedSocial

embedsocial.com

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

PowerReviews

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