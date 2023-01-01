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Seneca

Seneca

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الموقع الإلكتروني: senecalearning.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Seneca على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مراجعة مجانية لامتحانات GCSE وA Level. انضم إلى أكثر من 5.5 مليون طالب يتعلمون بشكل أسرع مرتين عبر أكثر من 250 دورة تدريبية خاصة بالمستوى A وGCSE وKS3.

الموقع الإلكتروني: senecalearning.com

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