SDF هو نظام بناء الجيل التالي للبيانات. أصبح تطوير SQL أمرًا بسيطًا. التنفيذ المحلي، وسير العمل الذكي، وإدارة البيانات معبأة في 60 ميجابايت من السحر القائم على Rust.

الموقع الإلكتروني: sdf.com

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