WebCatalog
Rate Your Music

Rate Your Music

rateyourmusic.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rate Your Music على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

RYM هي واحدة من أكبر قواعد البيانات والمجتمعات الموسيقية عبر الإنترنت، والتي يمكنك استخدامها بطرق لا حصر لها لاكتشاف موسيقى جديدة.

الموقع الإلكتروني: rateyourmusic.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rate Your Music. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Discogs

Discogs

discogs.com

Sortabase

Sortabase

sortabase.com

Chosic

Chosic

chosic.com

Release Music

Release Music

releasemusicapp.com

Apple Music

Apple Music

music.apple.com

CBC Listen

CBC Listen

cbc.ca

My Music Staff

My Music Staff

mymusicstaff.com

Pianity

Pianity

pianity.com

InterNations

InterNations

internations.org

Yandex Music

Yandex Music

music.yandex.com

Playlistable

Playlistable

playlistable.io

YouTube Music

YouTube Music


    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية