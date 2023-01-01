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Product Hunt

Product Hunt

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الموقع الإلكتروني: producthunt.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Product Hunt على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Product Hunt هو موقع ويب أمريكي يتيح للمستخدمين مشاركة المنتجات الجديدة واكتشافها. الموقع، الذي أسسه ريان هوفر في نوفمبر 2013، مدعوم من Y Combinator. يقوم المستخدمون بإرسال المنتجات، والتي يتم إدراجها بتنسيق خطي يوميًا. يتضمن الموقع نظام تعليقات ونظام تصويت مشابه لنظام Hacker News أو Reddit. المنتجات التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات ترتفع إلى أعلى قائمة كل يوم. يتم تنظيم المنتجات إلى أربع فئات؛ منتجات التكنولوجيا (تطبيقات الويب، تطبيقات الهاتف المحمول، منتجات الأجهزة، وما إلى ذلك)، والألعاب (الكمبيوتر الشخصي، والويب، وتطبيقات الهاتف المحمول)، والكتب والبودكاست. يتطلب الإرسال ببساطة عنوان المنتج وعنوان URL والشعار. اعتبارًا من عام 2016، وفقًا لهوفر، أدى الموقع إلى اكتشاف أكثر من 100 مليون منتج عبر 50000 شركة. ويتضمن الموقع أيضًا قائمة بريد إلكتروني يومية ترسل أهم "عمليات البحث" (المنتجات) التقنية بالأمس بالإضافة إلى مجموعة مميزة . نسخة من الملخص متاحة أيضًا للألعاب والكتب. يتوفر Product Hunt أيضًا كتطبيق iOS وتطبيق macOS وتطبيق Android وملحق Google Chrome. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو. في نوفمبر 2016، استحوذت AngelList على Product Hunt مقابل 20 مليون دولار.

الموقع الإلكتروني: producthunt.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Product Hunt. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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