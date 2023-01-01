PODS، أو التخزين المحمول عند الطلب، هي شركة نقل وتخزين. بالإضافة إلى الحاويات المتحركة المحمولة للتحركات المحلية والمسافات الطويلة، توفر PODS وحدات تخزين يمكن الاحتفاظ بها في الممر الخاص بك أو في منشأتنا.

الموقع الإلكتروني: pods.com

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