U-Haul هي شركة أمريكية لتأجير الشاحنات والمقطورات والتخزين الذاتي، ومقرها في فينيكس، أريزونا، وتعمل منذ عام 1945.

الموقع الإلكتروني: uhaul.com

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