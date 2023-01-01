باستخدام تطبيق Pl@ntNet، يمكنك تحديد نبات واحد من الصورة، وكن جزءًا من مشروع علمي للمواطنين حول التنوع البيولوجي للنباتات. Pl@ntNet هو تطبيق يتيح لك التعرف على النباتات ببساطة عن طريق تصويرها بهاتفك الذكي. مفيد جدًا عندما لا يكون لديك عالم نبات في متناول اليد! يعد Pl@ntNet أيضًا مشروعًا علميًا مواطنًا عظيمًا: حيث يتم جمع جميع النباتات التي تقوم بتصويرها وتحليلها من قبل العلماء في جميع أنحاء العالم لفهم تطور التنوع البيولوجي النباتي بشكل أفضل والحفاظ عليه بشكل أفضل. يتيح لك Pl@ntNet التعرف على جميع أنواع النباتات التي تعيش في الطبيعة وفهمها بشكل أفضل: النباتات المزهرة، والأشجار، والأعشاب، والصنوبريات، والسراخس، والكروم، والسلطات البرية، أو الصبار. يمكن لـ Pl@ntNet أيضًا التعرف على عدد كبير من النباتات المزروعة (في المتنزهات والحدائق) ولكن هذا ليس هدفها الأساسي. نحتاج بشكل خاص إلى مستخدمي Pl@ntNet لجرد النباتات البرية، تلك التي يمكنك ملاحظتها في الطبيعة بالطبع ولكن أيضًا تلك التي تنمو على أرصفة مدننا أو في وسط حديقتك النباتية! كلما زادت المعلومات المرئية التي تقدمها إلى Pl@ntNet حول المصنع الذي تراقبه، أصبح التحديد أكثر دقة. هناك بالفعل العديد من النباتات التي تبدو متشابهة من بعيد وفي بعض الأحيان تكون التفاصيل الصغيرة هي التي تميز نوعين من نفس الجنس. الزهور والفواكه والأوراق هي أكثر الأعضاء المميزة للأنواع وهي التي يجب تصويرها أولاً. ولكن أي تفاصيل أخرى يمكن أن تكون مفيدة، مثل الأشواك أو البراعم أو الشعر على الجذع. تعتبر صورة النبات بأكمله (أو الشجرة إذا كانت واحدة!) معلومات مفيدة جدًا أيضًا، ولكنها غالبًا لا تكون كافية للسماح بتحديد موثوق. في الوقت الحاضر، تتيح شبكة Pl@ntNet التعرف على حوالي 20.000 نوع. لا نزال بعيدين عن الوصول إلى 360.000 نوع من الكائنات الحية على الأرض، ولكن Pl@ntNet تزداد ثراءً كل يوم بفضل مساهمات المستخدمين الأكثر خبرة بينكم. لا تخف من المساهمة بنفسك! سيتم مراجعة ملاحظتك من قبل المجتمع وقد تنضم يومًا ما إلى معرض الصور الذي يوضح الأنواع الموجودة في التطبيق.

الموقع الإلكتروني: identify.plantnet.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PlantNet. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.