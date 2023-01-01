WebCatalog
bud

bud

growbud.co

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من bud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

برعم هو يوميات مرئية لحياة النباتات الخاصة بك. احتفظ المزارعون بمجلات لسنوات لتتبع صحة نباتاتهم وتطورها. ساعدت المعلومات المستمدة من مراقبة دورة حياة النباتات على زيادة الإنتاجية والفعالية بمرور الوقت. حتى الآن، استخدم معظم المزارعين مجموعة متنوعة من الأدوات لتتبع هذه المعلومات، مثل أوراق Excel ومستندات Word ومعارض الصور والقلم والورق القديمين. يهدف Bud إلى وضع كل هذا في مكان واحد ومنح المزارعين طريقة منظمة لتتبع النمو.

الموقع الإلكتروني: growbud.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ bud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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