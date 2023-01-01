برعم هو يوميات مرئية لحياة النباتات الخاصة بك. احتفظ المزارعون بمجلات لسنوات لتتبع صحة نباتاتهم وتطورها. ساعدت المعلومات المستمدة من مراقبة دورة حياة النباتات على زيادة الإنتاجية والفعالية بمرور الوقت. حتى الآن، استخدم معظم المزارعين مجموعة متنوعة من الأدوات لتتبع هذه المعلومات، مثل أوراق Excel ومستندات Word ومعارض الصور والقلم والورق القديمين. يهدف Bud إلى وضع كل هذا في مكان واحد ومنح المزارعين طريقة منظمة لتتبع النمو.

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