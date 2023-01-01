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Nature's Notebook

Nature's Notebook

usanpn.org

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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Nature's Notebook هو برنامج لمراقبة وتسجيل أحداث دورة حياة النباتات والحيوانات، مثل الإزهار وهجرة الطيور. استخدم هذا التطبيق لتحديد مواقعك، وإنشاء قائمة بالنباتات والحيوانات، والذهاب إلى الميدان لتسجيل الملاحظات طوال الفصول. اكتشف المزيد على www.usanpn.org/nn/guidelines.

الموقع الإلكتروني: usanpn.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Nature's Notebook. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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