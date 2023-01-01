Nature's Notebook هو برنامج لمراقبة وتسجيل أحداث دورة حياة النباتات والحيوانات، مثل الإزهار وهجرة الطيور. استخدم هذا التطبيق لتحديد مواقعك، وإنشاء قائمة بالنباتات والحيوانات، والذهاب إلى الميدان لتسجيل الملاحظات طوال الفصول. اكتشف المزيد على www.usanpn.org/nn/guidelines.

الموقع الإلكتروني: usanpn.org

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