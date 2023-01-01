WebCatalog
Crypto Sites List

Crypto Sites List

cryptositeslist.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Crypto Sites List على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قائمة مواقع العملات المشفرة هي أكبر وأفضل قائمة مواقع العملات المشفرة، حيث تضم أكثر من 1000+ من أفضل مواقع العملات المشفرة مقسمة إلى 72 فئة مرتبة حسب الجودة.

الموقع الإلكتروني: cryptositeslist.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Crypto Sites List. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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