WebCatalog
Inkmonk

Inkmonk

inkmonk.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Inkmonk على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Inkmonk هي أفضل وجهة للطباعة الرقمية وطباعة الأوفست في الهند بأقل الأسعار. متجر طباعة شامل عبر الإنترنت لطباعة قرطاسية الأعمال المخصصة وبضائع الأحداث المخصصة. تمت الطباعة على أكثر من 30 فئة من المنتجات. جودة طباعة ممتازة، رضا العملاء بنسبة 100%، تسليم أسرع، موثوق به من قبل أكثر من 30 ألف شركة.

الموقع الإلكتروني: inkmonk.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Inkmonk. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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