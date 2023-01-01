WebCatalog
DoctorC

DoctorC

doctorc.in

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DoctorC على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

احصل على أفضل جودة من التشخيص والأدوية بأقل الأسعار. في حيدر أباد وبنغالور.

الموقع الإلكتروني: doctorc.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DoctorC. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Tata 1mg

Tata 1mg

1mg.com

Inkmonk

Inkmonk

inkmonk.com

Shopee Singapore

Shopee Singapore

shopee.sg

Headout

Headout

headout.com

Expertifie

Expertifie

expertifie.com

Meesho

Meesho

meesho.com

Swiggy

Swiggy

swiggy.com

Ovantica

Ovantica

ovantica.com

Cost Plus Drug

Cost Plus Drug

costplusdrugs.com

NHS

NHS

nhs.uk

On Time Supplies

On Time Supplies

ontimesupplies.com

Boodmo

Boodmo

boodmo.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية