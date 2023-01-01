توفر iSolarCloud التحليل التشغيلي وخدمات التشغيل والصيانة المتنقلة للمحطات، وهو امتداد لوظائف الويب. الخدمات المقدمة بشكل أساسي هي: اتصال المحطة، وتكوين المعلمات عن بعد، وتكوين شبكة WLAN، وإدارة الأخطاء، ودفع تقارير الإنذار، ومراقبة الأجهزة، ومستودع المعرفة، وما إلى ذلك .;

الموقع الإلكتروني: isolarcloud.com

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