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MetalZulu هو حل برمجي SaaS رائد مصمم لتبسيط عمليات مصانع المعادن. من خلال برامج الصيانة وحلول نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ونظام تعقب المخزون لدينا، نساعد أصحاب مصانع المعادن على إدارة عملياتهم بكفاءة.

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