Finsheet - سعر السهم في Excel وGoogle Sheets. توفر Finsheet ما يزيد عن 30 عامًا من بيانات السوق (دقيقة واحدة خلال اليوم) وأساسيات الأسهم وغير ذلك الكثير في Excel وGoogle Sheets مجانًا.

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