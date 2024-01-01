Planner

Planner

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الموقع الإلكتروني: timecamp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Planner على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Planner عبارة عن مهمة مجانية وبرنامج بسيط لإدارة المشاريع مع ميزات الاتصال والتعاون.

الموقع الإلكتروني: timecamp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Planner. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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