قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Pinggy provides secure tunnels to localhost for share your website or app easily. Create HTTP, TCP or TLS tunnels to your Mac / PC even if it is sitting behind firewalls and NATs. No need to configure a cloud or server to host your websites or apps. Pinggy provides a powerful TUI and a Web Debugger for monitoring and debugging the incoming requests in real time.

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الموقع الإلكتروني: pinggy.io

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