قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يعد Cloudron حلاً متكاملاً لتشغيل التطبيقات على الخادم الخاص بك وإبقائها محدثة وآمنة.

الموقع الإلكتروني: cloudron.io

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