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Cloudron

Cloudron

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الموقع الإلكتروني: cloudron.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cloudron على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد Cloudron حلاً متكاملاً لتشغيل التطبيقات على الخادم الخاص بك وإبقائها محدثة وآمنة.

الموقع الإلكتروني: cloudron.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cloudron. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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