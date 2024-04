NotificationAPI is the FASTEST way to implement notifications (email, in-app, etc.) in your product. It comes with all the necessary integrations under the hood, visual notification editors and SDKs that let you create and integrate new notifications into your product in minutes.

