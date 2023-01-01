WebCatalog
Muzician

Muzician

muzician.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Muzician على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يجمع Muzician بين التكنولوجيا الرائدة ومحتوى تعليم الموسيقى ذي المستوى العالمي لتقديم كل ما تحتاجه لتعلم تشغيل الموسيقى التي تحبها، كل ذلك في مكان واحد. كل آلة موسيقية شعبية. كل أسلوب وتقنية وطريقة شائعة والنظرية التي تقف وراءها. كل منصة وجهاز مشهور. اكتشف أين يمكن أن يأخذك Muzician اليوم.

الموقع الإلكتروني: muzician.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Muzician. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

toplayalong

toplayalong

toplayalong.com

Musicca

Musicca

musicca.com

Vienna Hypertext

Vienna Hypertext

vienna.earth

Spring Health

Spring Health


Draft

Draft

draft.co

SoundGrail

SoundGrail

soundgrail.com

smartURL

smartURL


SmartWriteAI

SmartWriteAI

smartwriteai.com

Strive

Strive

strive.co

Cyanite AI

Cyanite AI

app.cyanite.ai

Spark Paws

Spark Paws

sparkpaws.com

Incredibox Web

Incredibox Web

incredibox.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية