يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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برنامج Moiboo هو برنامج لأتمتة الأعمال يمكنه أتمتة جميع أنشطة عملك. Moiboo هو برنامج معتمد مسبقًا لـ PSG Grants في سنغافورة ويحتوي على برنامج محاسبة يحمل في ثناياه عوامل لذا لا يتعين عليك شراء برنامج منفصل للمحاسبة. يخدم الأعمال التالية؛

الموقع الإلكتروني: moiboo.com

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