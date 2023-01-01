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Mimiran

Mimiran

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: mimiran.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mimiran على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Mimiran هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للأشخاص الذين يحبون خدمة العملاء، ولكنهم يكرهون "البيع". إنها طريقة مختلفة لإدارة علاقات العملاء (CRM) التي تم تصميمها للعمل من أجلك، حيث تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من موقع الويب الخاص بك، وتحصل على المزيد من المحادثات مع هؤلاء العملاء المتوقعين، وتحويل تلك المحادثات إلى عملاء (ه) موقعين مع مقترحات مقنعة وصديقة للجوال. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك البقاء على اتصال مع الأشخاص الذين يهمك أمرهم باستخدام وضع الاتصال البديهي. قم ببناء ممارستك باستخدام لوحة معلومات بديهية لتبقى على قمة مسار تحويل المبيعات. وقم بقياس مدى فعالية حملات Google AdWords وFacebook، وصولاً إلى الإيرادات.

الموقع الإلكتروني: mimiran.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mimiran. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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