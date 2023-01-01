Mimiran هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للأشخاص الذين يحبون خدمة العملاء، ولكنهم يكرهون "البيع". إنها طريقة مختلفة لإدارة علاقات العملاء (CRM) التي تم تصميمها للعمل من أجلك، حيث تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من موقع الويب الخاص بك، وتحصل على المزيد من المحادثات مع هؤلاء العملاء المتوقعين، وتحويل تلك المحادثات إلى عملاء (ه) موقعين مع مقترحات مقنعة وصديقة للجوال. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك البقاء على اتصال مع الأشخاص الذين يهمك أمرهم باستخدام وضع الاتصال البديهي. قم ببناء ممارستك باستخدام لوحة معلومات بديهية لتبقى على قمة مسار تحويل المبيعات. وقم بقياس مدى فعالية حملات Google AdWords وFacebook، وصولاً إلى الإيرادات.

الموقع الإلكتروني: mimiran.com

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