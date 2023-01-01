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MightyText

MightyText

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الموقع الإلكتروني: mightytext.net

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MightyText على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

النص من الكمبيوتر. الرسائل القصيرة من الكمبيوتر. آي مسج للأندرويد. الروبوت الرسائل القصيرة من جهاز الكمبيوتر.

الموقع الإلكتروني: mightytext.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MightyText. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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