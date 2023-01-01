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SendLeap

SendLeap

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الموقع الإلكتروني: sendleap.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SendLeap على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بمزامنة هاتف Android الخاص بك مع SendLeap وأرسل رسالة نصية من جهاز الكمبيوتر الخاص بك مجانًا!

الموقع الإلكتروني: sendleap.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SendLeap. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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