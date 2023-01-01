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Microsoft Create

Microsoft Create

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الموقع الإلكتروني: create.microsoft.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Microsoft Create على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

استخدم أدواتنا المجانية وقوالبنا القابلة للتخصيص لإنشاء العروض التقديمية ومقاطع الفيديو والرسومات وتصميمات الوسائط الاجتماعية وغير ذلك الكثير — دون الحاجة إلى خبرة في التصميم.

الموقع الإلكتروني: create.microsoft.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Microsoft Create. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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