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Piktochart

Piktochart

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الموقع الإلكتروني: piktochart.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Piktochart على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتسجيل الدخول واستخدم Piktochart لإنشاء رسوم بيانية أو ملصقات أو تقارير أو عروض تقديمية أو منشورات أو رسومات وسائط اجتماعية جميلة. لا حاجة لخبرة في التصميم

الموقع الإلكتروني: piktochart.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Piktochart. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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