يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من wrap على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بإنشاء لقطات شاشة جميلة وقابلة للمشاركة بسهولة. تُعد Wrap أداة قوية للعلامات التجارية لتصميم وتحرير الصور لوسائل التواصل الاجتماعي، وتطوير المنتجات، والعروض التقديمية، وغير ذلك الكثير.

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